Neues Trauercafé auf dem Egelsbacher Friedhof wird gut angenommen

Von: Nicole Jost

Das Friedhofscafé in Egelsbach kommt gut an: Die Organisatorinnen Brigitte Lehmann (Dritte von links) und Ute Gonsior (Dritte von rechts) sitzen mit Besucherinnen bei Kaffee und Kuchen unter dem Vordach der Trauerhalle. © Jost

Es ist eine gemütliche Runde: Das Vordach der Trauerhalle des Friedhofs in Egelsbach schützt vor der sengenden Hitze am Sonntagnachmittag. Die Bierzeltgarnituren haben bequeme Rückenlehnen und der Tisch ist mit einer hübschen Decke versehen. Auf einem zweiten Tisch steht sogar ein sommerlicher Blumenstrauß und – ganz wichtig – viele Kaffeebecher und ein saftiger Rührkuchen mit Heidelbeeren.

Egelsbach - Zum zweiten Friedhofscafé haben Ideengeberin Brigitte Lehmann und Ute Gonsior keine Mühen gescheut. Die Dritte im Bunde der Gastgeberinnen, Moni Untch, ist heute wegen Urlaub entschuldigt.

Die Besucherinnen und Besucher danken den Frauen die besondere Gastfreundschaft. Sie haben es sich bei Kaffee und Kuchen bequem gemacht und sind in Gespräche vertieft. „Die Idee war es, die Menschen hier zusammen zu bringen. Wir haben uns so oft zwischen den Gräbern verquatscht. Jetzt können wir uns hier vorne gemütlich hinsetzen und stören niemanden“, erklärt Brigitte Lehmann. Die Egelsbacher kommen ohnehin auf den Friedhof. Die Gräber von Familienmitgliedern wollen bepflanzt und gegossen werden. Dabei trifft man Nachbarn, Bekannte oder Freunde und kommt ins Gespräch.

„Manchmal ist es einfach nur ein bisschen Dorfklatsch, den wir austauschen. Aber wir haben es beim ersten Mal, wo es übrigens ziemlich geregnet hat und trotzdem schon zwölf Leute da waren, und auch heute wieder erlebt, dass Besucher Redebedarf aufgrund ihrer Trauer haben. Die finden hier auch ihren Platz“, betont die Ideengeberin des Friedhofcafés. Eine Seniorin sitzt heute ein Stündchen in der Runde, die ihren Mann vor nicht allzu langer Zeit verloren hat. „Ich merke, wie gut es ihr tut, einfach darüber zu sprechen, was für ein schwieriger Weg es war und wie groß der Verlust und der Schmerz ist“, will Brigitte Lehmann mit ihren Mitstreiterinnen Trauernden einen Anlaufpunkt bieten.

„Der Friedhof ist ein wichtiger Ort der Trauer“, ergänzt Ute Gonsior, „viele Menschen kommen her, um mit ihren verstorbenen Angehörigen zu sprechen. Insbesondere dann, wenn der Verlust noch nicht so lange her ist.“ Dabei sind Trauernde sehr unterschiedlich. „Die ersten Wochen nach dem Tod eines Angehörigen will man vielleicht noch alleine sein. Aber dann suchen Menschen doch wieder Anschluss“, weiß Klaus Werkmann, der heute nach dem Grabgießen gerne noch zu einer Tasse Kaffee bleibt.

Bei der Gemeinde Egelsbach, bei der die drei Ehrenamtlichen mit ihrer Idee des Friedhofcafés vorgesprochen haben, laufen sie offene Türen ein: „Claudia Pulwer, die bei der Gemeinde für die Seniorenarbeit zuständig ist, findet die Idee toll. Sie hat die Tische und Bänke von der Gemeinde zur Verfügung gestellt, und uns auch mit Tassen und Tellern für das Angebot ausgestattet“, freut sich Brigitte Lehmann über diese Unterstützung. Kaffee und Kuchen bringen die Frauen von zu Hause mit. Übrigens: Getränke und das Stück Kuchen sind für die Besucher kostenlos, wer aber doch eine Spende abgeben möchte, für den steht eine Dose bereit.

Damit die Runde nicht nach einer privaten Kaffee-Zusammenkunft aussieht, sprechen die Ehrenamtlichen die Friedhofsbesucher gezielt an. „Die Leute schauen ja schon zu uns rüber und sehen, dass hier was vor sich geht. Ich laufe dann hin und lade sie persönlich zu einem Kaffee ein“, erklärt Brigitte Lehmann. Eine Seniorin lächelt, als sie angesprochen wird und antwortet, dass sie jetzt erst einmal gießen müsse. Zwanzig Minuten später ist sie wieder da. „Ich kann heute nicht bleiben, weil ich einen Anruf von meinem Sohn erwarte“, erklärt sie, „aber ich wollte wenigstens noch einmal rüber kommen, um Ihnen zu sagen, wie großartig ich die Idee des Friedhofcafés finde und wie sehr ich mich in einer immer egoistischer werdenden Zeit über eine solche Initiative freue. Das nächste Mal plane ich Zeit für einen Kaffee und ein Stück Kuchen ein“, verspricht die Egelsbacherin.

Nicht alle finden das Friedhofscafé gut, hat Brigitte Lehmann erfahren. Es gibt schon einen Anrufer bei der Gemeinde, der die Zusammenkunft vor der Trauerhalle „pietätlos und unpassend“ findet. „Gut, damit müssen wir leben. Es muss nicht jeder gut finden“, ist Ute Gonsior entspannt. Bis November lädt das Trio im Zwei-Wochen-Rhythmus zum Friedhofscafé ein. Dann macht das Angebot drei Monate in der kalten Jahreszeit Pause, bevor im März alle wieder beginnen auf dem Friedhof zu gärtnern.

Nächster Termin

Das nächste Friedhofscafé wird am Sonntag, 3. September, zwischen 15 und 18 Uhr auf dem Friedhof in Egelsbach angeboten.

Für ihr Angebot haben die Organisatorinnen auch ein Logo entworfen. © -