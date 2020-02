GESUNDHEIT –Ernährungsberaterin Andrea de las Heras unterstützt ihre Kunden beim Fasten

Das neue Jahr ist schon wieder ein paar Wochen alt und die guten Vorsätze von gesünderer Ernährung sind vielleicht schon wieder im Alltagsstress aus dem Fokus geraten. Aber – der Aschermittwoch naht und das ist ja bekanntlich der Start der Fastenzeit.

Egelsbach – Die Egelsbacherin Andrea de las Heras unterstützt Menschen, die sich gesünder ernähren wollen. In ihrer Saftküche stapelt sich das reife Obst und Gemüse: rotwangige Äpfel, knackige Karotten, rote Beete, Granatapfel, Sellerie, Spinat oder scharfer Ingwer. Wahre Vitamin- und Mineralstoffbomben, die nur darauf warten, von ihr zu schmackhaften Säften verarbeitet zu werden.

Rote Beete, Sellerie, Spinat – und das soll in dieser Mischung lecker sein? Beim Anblick der manchmal reichlich grünen Säfte wird selbst ein Gesundheitsfanatiker etwas zweifelnd das Gesicht verziehen: „Wichtig ist natürlich die Zusammensetzung der Säfte“, erklärt die Egelsbacherin schmunzelnd, „auch gemüselastige Mischungen wie Sellerie, Gurke, Wirsing lassen sich mit Fingerspitzengefühl schmackhaft anrichten.“

Für gesunde Ernährung und Sport hat sich die Mutter von zwei Kindern schon immer interessiert. Mit der Ausbildung zur Ernährungsberaterin und der Weiterbildung zum Gewichts- und Ernährungscoach hat sie das Wissen noch vertieft. „Ich empfehle meinen Kunden Intervallfasten. Es ist ein guter Weg, den Körper zu entlasten und über die Jahre gesammeltes überflüssiges Gewicht wieder loszuwerden“, erläutert die Ernährungsberaterin. Natürlich kann man sich die Säfte selbst pressen, das ist allerdings mit viel Arbeit verbunden, die de las Heras ihren Kunden mit ihrem Unternehmen juicydays abnimmt.

Sie verarbeitet ihr Obst und Gemüse in einer Zentrifuge zu schmackhaften Mischungen. Es entstehen rote, grüne, orangefarbene Säfte, die voller Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente stecken. Und das ganz ohne Zusätze und ohne künstliche Konservierungsstoffe – aus diesem Grund steht de las Heras drei Mal in der Woche in ihrer Saftküche. Zitronensaft dient als natürlicher Konservierungsstoff und einige Tropfen hochwertiges Öl sorgen dafür, dass der Körper die Vitamine aufspalten kann. Wer sich nicht vorstellen kann, ganz auf warmes Essen zu verzichten, für den kocht die Unternehmerin gesunde Suppen: Erbse-Minze, rote Beete orientalisch gewürzt oder Blumenkohl-Kokos-Curry sind im Angebot.

Bei der Intervallfastenkur sind an zwei Entlastungstagen mit jeweils 500 Kalorien eine Suppe und ein Saft geplant. Dazu gibt es zwei Limonaden, die mit Ingwer und Kurkuma angereichert noch den Stoffwechsel pushen sollen. „Natürlich ist es variabel, die Kunden können einzelne Fastentage einlegen, zwei Mal in der Woche, oder aber für einen guten Anfangserfolg gleich eine Fünf-Tages-Saftfastenwoche planen. Ich habe auch Kunden, die die Säfte nutzen, weil sie es einfach nicht schaffen, so viel Obst und Gemüse zu essen, und immer wieder zur besseren Vitalstoffversorgung einen der Säfte zwischendurch trinken“, berichtet Andrea de las Heras.

„Die Resonanz ist gut, die Säfte sind lecker, ganz frisch und sättigen auch“, so de las Heras. Die Mediziner der Berliner Charité setzen Fasten und Saftfastenkuren mit guten Erfolgen sogar in der Krebstherapie ein. „Natürlich können wir so keinen Krebs heilen, aber eine Kundin von mir hat tatsächlich mit dem Intervallfasten mit den Säften in der zweiten Runde ihrer Chemotherapie weniger Nebenwirkungen gespürt und sich wohler gefühlt“, kann Andrea de las Heras berichten.

Die Vitaminbomben sind köstlich, allerdings nicht ganz günstig: Ein Saftfastentag kostet 49 Euro, wer gleich fünf Tage Saftfasten buchen möchte, muss 220 Euro bezahlen und ein Vier-Wochen-Abo mit zwei Suppen-Saft-Entlastungstagen kostet 240 Euro. Die Säfte können frisch abgeholt werden, Andrea de las Heras liefert auch aus und verschickt die Flaschen mit Kühlakkus. Darüber hinaus bietet die Egelsbacherin individuelles Ernährungs- und Bewegungscoaching an. VON NICOLE JOST

Infos im Internet