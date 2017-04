Parlament bleibt filmfreie Zone

Egelsbach - In mehreren Etappen und nach mitunter regen Diskussionen haben Egelsbachs Politiker einige Veränderungen an der Hauptsatzung der Gemeinde beschlossen. Von Holger Borchard

Videoaufnahmen von den Sitzungen der Gemeindevertretung wird es freilich auch weiterhin nicht geben – dafür können sich bloß CDU und Grüne erwärmen. Die Hauptsatzung regelt Gesetzesvorschriften und laut Hessischer Gemeindeordnung (HGO, § 6) „alle für die Verfassung der Gemeinde wesentlichen Fragen“. Im Prinzip haben die Verwaltung in monatelanger Vorarbeit und die Politiker mit ihren Abstimmungen nix anderes getan, als „technisch“ (über-)fällige Anpassungen, Neuerungen etc. in die Satzung einzuarbeiten. Das Thema Videoaufzeichnung von Gemeindevertretersitzungen freilich sorgte – nicht zum ersten Mal – für eine Kontroverse, die wiederum in ein klares „Nein“ mündete.

Die CDU hatte auf einen anderen Ausgang gehofft. „Wir packen die Videoaufzeichnung jetzt schon zum zweiten Mal an – und auch diesmal hat es den Anschein, dass wir vor die Wand laufen“, konstatierte CDU-Fraktionschef Thomas Irmler. „Die anderen Fraktionen wollen das einfach nicht!“

Diese Haltung sage einiges über das Selbstverständnis und das generelle Politikverständnis bestimmter Gemeindevertreter aus, urteilte Irmler. „Scheinbar hat Transparenz für sie nur eine untergeordnete Bedeutung. Für uns als CDU ist Transparenz eines des wesentlichen Prinzipien von Demokratie.“

Die derart Herausgeforderten ließen sich nicht lange bitten. Schon in Reaktion auf den CDU-Antrag hatten SPD, Wahlgemeinschaft, FDP und Die Linke einen gemeinschaftlichen Änderungsantrag formuliert, der für den Paragrafen acht der Hauptsatzung, „Film- und Tonaufnahmen“ folgende Regelung festzurren sollte: „[...] Film- und Tonaufnahmen durch Medien mit dem Ziel der Veröffentlichung, Übertragung im Internet oder anderweitiger Verwendung sind nicht zulässig.“ So wurde es denn auch mit 16:10 Stimmen bei einer Enthaltung (Grüne) beschlossen. Georg Dinca (WGE) begründete das für die Mehrheit wie folgt: „Das Internet ist ein ambivalentes Medium und immer noch eine neue Herausforderung für Aufklärung und ungefärbte Wissensvermittlung. Für die Demokratie eröffnet es sicherlich Chancen, weil es dem Einzelnen fast unbegrenzte Möglichkeiten der Informations- und Meinungsfreiheit bietet. Zugleich eröffnet es aber in ebenso unbegrenztem Umfang die Möglichkeit zum Missbrauch dieser Freiheit!“

Aus Sicht der Union eine fadenscheinige Begründung: „In Zeiten der Digitalisierung gehört das Internet einfach dazu“, konterte Irmler. „Geht es darum, sich über Politikverdrossenheit zu beschweren, sind alle lautstark dabei. Geht es aber mal darum, etwas gegen Politikverdrossenheit zu tun, ziehen alle den Kopf ein.“ Das habe letztlich einen simplen Grund: „Man möchte sich einfach nicht an seinen Aussagen der Vergangenheit messen lassen“, so Irmler. „Dabei wäre es richtig gut, wenn jeder auch nach Monaten und Jahren noch sehen könnte, wie manche Abstimmung hier im Gegensatz zu dem steht, was Parteien draußen erzählen. Aber Sie senden lieber das nächste fatale Signal – ich wundere mich bloß, dass das so spurlos an den Bürgern vorbeigeht!“

Für Wolfgang Klein (Linke) indes gehorcht der Egelsbacher Polit-Mikrokosmos einem simplen Gesetz: „Jeder, der sich für das interessiert, was in der Gemeindevertretung geschieht, kann jederzeit hier durch die Tür des Sitzungssaals kommen.“

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa