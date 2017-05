Juz-Verein den Rücken gestärkt

Egelsbach - Die Gemeinde trennt sich nicht vom bisherigen Trägerverein der Jugendarbeit – das haben die Gemeindevertreter beschlossen. Alle restlichen Fraktionen lehnten bei der jüngsten Sitzung den Vorstoß der Wahlgemeinschaft ab und kritisierten den Stil des Antrags. Von Julia Radgen

Vor abermals großer Kulisse tagen am Donnerstagabend die Gemeindevertreter im Egelsbacher Rathaus: Auf den Zuschauerplätzen haben wieder viele Jugendliche Platz genommen, die sich, auf ihren Handys tippend, tapfer durch eine Reihe kommunalpolitischer Anträge und Beschlüsse quälen, bis endlich ihr Thema verhandelt wird. Zur Erinnerung: Die WGE hatte die Auflösung der Verträge zwischen der Gemeinde und dem Betreiberverein von Juz und Kinderkreativwerkstatt gefordert. Bereits im Haupt- und Finanzausschuss hatten sich aber alle anderen Fraktionen – selbst die zuvor noch unentschlossenen Christdemokraten und Liberalen – dagegen ausgesprochen.

Mehr zum Thema: Streit um Jugendarbeit: Verein gibt nicht auf Hü, hott und zweimal keine Meinung zur Jugendarbeit Ohne Überraschungen geht daher die Abstimmung über die Bühne. Die Vertreter von SPD, CDU, Grüne, FDP und Linke sprechen sich gegen den Antrag aus, nur die WGE stimmt für ihr Papier. Trotzdem lassen es sich die Fraktionsmitglieder nicht nehmen, sich vorher zu dem Thema zu äußern, das seit Wochen Gesprächsthema ist. „Wenn dich dein Vermieter rauswirft und dir dann anbietet, dich wieder zu bewerben, gehst du nicht zurück“, betont Daniel Görich, Vorsitzender der SPD-Fraktion. Die Sozialdemokraten seien überzeugt, dass der Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendkulturförderung Rhein-Main gute und solide Arbeit leiste. „Mit beiden Vereinen (zudem Jugend für Egelsbach, Anm. d. Red.) führen wir in der Regel konstruktive Gespräche“, so Görich. Die SPD kritisiert jedoch, dass der Antrag der WGE von einer Fraktion komme, die Gespräche mit dem aktuellen Träger der Jugendarbeit nicht angenommen habe. Für die WGE sei die Kündigung der aktuellen Verträge der erste Schritt zu einem neuen Konzept in der Jugendarbeit, fasst Görich zusammen. „Der erste Schritt wäre es für uns gewesen, miteinander zu reden.“

Auch Michael Sarnecki von den Grünen betont, seine Fraktion stimme „weder inhaltlich noch vom Stil her“ mit dem WGE-Vorschlag überein. Auch der Grüne betont, der aktuelle Trägerverein habe mehrfach vergeblich versucht, mit der WGE ins Gespräch zu kommen. Defizite in der Jugendarbeit seien den Grünen nicht bekannt. „Kündigung sollte das letzte Mittel sein“, so Sarnecki, „durch eine Neuausschreibung schafft man keine Chancengleichheit, sondern zerschlägt etwas.“

Dagegen führt der WGE-Vorsitzende Georg Dinca abermals an: Seine Fraktion wolle lediglich gleiche Voraussetzungen für die Vereine und eine „vernünftige Basis“ für ein neues Konzept schaffen. Andere Vereine seien derzeit automatisch ausgeschlossen, sagt Dinca. Licht ins Dunkle darüber, wer mit wem geredet hat – oder auch nicht –, bringt die WGE jedoch nicht.

Martin Eberhard begründet die Ablehnung der CDU mit den Worten: „Man kann nicht eine Beziehung erst zerschlagen und dann neu ausschreiben.“ Die Jugendvereine müssten miteinander reden, fordere die CDU. „Es ist unser Wunsch, dass die Jugend partizipiert und wir nicht nur von Berufsjugendlichen hören, was der Nachwuchs im Ort will.“ Auch SPD-Vorsitzender Görich forderte, dass die Vereine mit „einer Stimme für die Jugend“ sprechen. Hatte er zuvor noch allgemein formuliert „Wir sollten uns als Politik nicht instrumentalisieren lassen“, richtet der Linke Wolfgang Klein deutliche Worte gegen den Verein Jugend für Egelsbach und die WGE „Ich bin befremdet von dem Nachtreten durch Jugend für Egelsbach“, echauffiert sich Klein am Pult. „Das ist an Anbiederung nicht zu überbieten und das Allerletzte“, kommentiert er das jüngst vorgelegte Jugendarbeit-Konzept des Vereins, das nur 60 000 Euro im Jahr kosten soll. „Die WGE hat sich vor den Karren des Vereins spannen lassen“, kritisiert der Linke. „Der Weg, der hier gegangen worden ist, ist abgrundtief falsch.“

Nachdem die Handzeichen das Ende des WGE-Vorstoßes besiegeln, leeren sich die hinteren Gäste-Ränge des Sitzungssaals schlagartig: Die meisten Jugendlichen verlassen den Raum. Wer bleibt, gehört zu dem Verein, dem die Gemeindevertreter mit ihrem Votum den Rücken gestärkt haben.

