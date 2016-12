Peter Bellhäuser schließt Optikgeschäft im Ortskern

Aus nach sechs Jahrzehnten

Silvester wird der letzte Arbeitstag von Peter und Heidrun Bellhäuser sein. Das Paar schließt sein Optikgeschäft in der Ernst-Ludwig-Straße (links); ein Nachfolger war nicht zu finden.

Egelsbach - Morgen ist Feierabend. Endgültig. Peter Bellhäuser gibt sein Optikgeschäft im Ortskern auf. Ein weiterer Traditionsname verschwindet nach sechs Jahrzehnten von der Bildfläche und hinterlässt eine Brache, die Brillenträgern die Fahrt in Nachbarorte aufzwingt. Von Holger Borchard

Wer den rund 60 Quadratmeter großen Laden in der Ernst-Ludwig-Straße 41 betrat, hatte Bedarf an Spezialware – oder Lust auf ein Schwätzchen. Auf der grünen Couch gleich neben dem Eingang haben Generationen von Egelsbachern gesessen, gerne auch Gassigänger aus der Nachbarschaft samt Vierbeinern. „Für Kinder gab’s immer was zu naschen, für Hunde stets ein Leckerli“, erzählt Peter Bellhäuser schmunzelnd, „so mancher Hund hat den Laden schon automatisch angesteuert.“ Nicht finanzielle Gründe sind es, die den 65-Jährigen seinen Beruf an den Nagel hängen lassen, sondern der Tribut des Alters. „Wenn jeder Arbeitstag um die zwölf Stunden hat, wird man irgendwann müde.“ Nur zu gerne hätten er und Ehefrau Heidrun (62), die all die Jahre an seiner Seite stand, den Laden so, wie er ist, übergeben. Der Plan hat sich zerschlagen. Nachfolger? Fehlanzeige!

Im guten Glauben, jemand werde gewiss an einem gut sortierten Optikerladen mit stattlichem Kundenstamm interessiert sein, und nicht zuletzt im Sinne der langjährigen Kundschaft ging das Paar optimistisch auf Nachfolgersuche – und wurde bitter enttäuscht. „Vor drei Jahren waren wir das erste Mal bei der Handwerkskammer Offenbach, um eine Übernahme in die Wege zu leiten“, erzählt Bellhäuser. Seither hätten sich diverse vermittelte Interessenten vorgestellt und den Laden angeschaut. „Unter dem Strich war kein Kandidat dabei, bei dem Können, persönliche Vorstellungen und so weiter eine Zukunftsperspektive versprachen“, bedauert der Optikermeister. Ein Lied, das andere Handwerksbranchen ebenfalls nur zu gut kennen. „Junge Leute wollen sich kein Geschäft mehr ans Bein binden; die Konkurrenz durch Internet und große Ketten kommt erschwerend hinzu“, resümiert Bellhäuser.

So leitete das Paar Anfang des Jahres schweren Herzens das Ende des Fach- und Traditionsbetriebs in die Wege. Dessen Geschichte in der Ernst-Ludwig-Straße 41 begann Mitte der 1950er Jahre, als Vater Walter einen Schmuckladen eröffnete. Nachdem der Sohn 1978 die Prüfung zum staatlich geprüften Augenoptiker und Optikermeister bestanden hatte, kam dieser Bereich hinzu. „Die Kombination Schmuck/Optik war damals gang und gäbe“, weiß Bellhäuser. „Vom Eingang rechts die Treppe hoch gab’s Schmuck und unten Brillen samt Zubehör“, schildert er die Aufteilung, mit der einst Kunden groß geworden sind, die längst ihre Kinder und Enkel zu Bellhäuser geschickt haben.

Aus, vorbei: Im Sommer hat das Paar vertraglich die Vermietung der Geschäftsräume besiegelt. Ein Versicherungsmakler richtet dort zum 1. Februar sein Büro ein. Die Kundschaft ist informiert – „wir haben sämtliche Kunden der vergangenen sieben Jahre angeschrieben“, verrät Heidrun Bellhäuser. Ihr Mann hat derweil die letzten Aufträge abgearbeitet und will sich morgen zwischen 9 und 13 Uhr auf nichts anderes mehr konzentrieren, als in gemütlichem Rahmen und bei einem Gläschen Sekt „Tschüs und danke“ zu sagen. Bange vor dem Rentnerdasein ist den Bellhäusers kein bisschen. „Uns fällt so vieles ein, auf das wir verzichten mussten. Langweilig wird’s uns nicht“, versichern sie. „Reisen und was von der Welt sehen“ will das Paar zum Beispiel. „Wir haben noch nie zusammen drei Wochen Urlaub am Stück gemacht ...“