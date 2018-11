Politik ebnet Weg für Gewerbepark Mühlloh in Egelsbach

Für das Mühlloh-Areal zwischen Flugplatz, Bahnlinie und K 168 scheint endlich das optimale Konzept gefunden. Die Firma Frasers Property Europe will dort einen Gewerbepark hochziehen und hat mit der aktuell in Darmstadt-Griesheim ansässigen BioStorage GmbH einen spannenden Ankermieter im Schlepptau. Die Gemeindevertretung kann Ende des Monats die entscheidenden Weichen stellen. (c)Foto: Häsler

Egelsbach - Das Mühlloh-Gelände nahe dem Flugplatz ist eine der letzten freien Gewerbeflächen Egelsbachs. Nach einigen gescheiterten Anläufen zur Bebauung nimmt nun die Planung für einen Gewerbepark konkrete Formen an. Von Holger Borchard

Ein Investor steht parat, um das von der Bahnlinie und der K 168 eingefasste Areal zu bebauen, einen Ankermieter aus der Pharmabranche mit eisigem Touch hat er gleich im Gepäck.

Gut 45 Minuten dauert die Präsentation der Mühlloh-Planung nebst Vorstellung der Protagonisten am Dienstagabend im Bau- und Umweltausschuss der Gemeindevertretung. Die Abstimmung, die diesen Tagesordnungspunkt abschließt, ergibt ein Bild der Einmütigkeit, wie es beim Thema Mühlloh-Bebauung praktisch noch nie der Fall war: Die Ausschussmitglieder empfehlen der Gemeindevertretung, die rund 45.000 Quadratmeter große Fläche als Gewerbepark zu entwickeln und den zugehörigen Bebauungsplanentwurf so rasch wie möglich öffentlich auszulegen, um keine Zeit zu verlieren.

Die Zeit spielt durchaus eine Rolle bei dem Vorhaben, wie der Ausschuss zuvor erfahren hat. „Wir bringen einen Ankermieter mit, der sich allerdings darauf verlassen können muss, dass er im November 2019 in die neue Halle einziehen kann“, erläutert Ulrich Wörner. Er vertritt die Firma Frasers Property Europe. Das Unternehmen, das seinen Sitz in Köln hat, tritt als Investor und Entwickler des Gewerbeparks Mühlloh an.

Dieser soll gemäß Bebauungsplan Standort für „produzierendes Gewerbe und distributionsaffine Warenwirtschaftsbetriebe“ sein. „Wir planen den Bau zweier sich gegenüberliegender Hallen, die eine mit circa 9 000, die andere mit etwa 19. 000 Quadratmetern Nutzfläche“, präzisiert Wörner. „Erschlossen werden sie durch eine gemeinsame Zufahrt und einen Verladehof.“ Frasers Property Europe wolle Eigentümer der Immobilien bleiben und diese maßgeschneidert an Unternehmen aus dem genannten Branchenspektrum vermieten, so Wörner.

Inklusive der Frei-, Erschließungs- und Verkehrsflächen umfasst das beplante Areal rund 5,9 Hektar. Aus Perspektive der Gemeinde hat neben der Aussicht auf neue Gewerbesteuerzahler die verabredete Verkehrsanbindung Charme. Diese schließt den Bau eines Kreisels im Bereich K 168/Hans-Fleissner-Straße mit ein – sämtliche Kosten trägt der Investor, mit dem die Gemeinde nach gängigem Strickmuster einen sogenannten städtebaulichen Vertrag abschließt. In Zukunft hätte die Kreisstraße somit zwei Kreisel links und rechts der Bahnlinie, das erste, deutlich größer dimensionierte Rondell bringt bekanntlich der Bau der Raddirektverbindung Frankfurt – Darmstadt mit sich.

Zurück zum Gewerbepark: Rund 28.000 Quadratmeter Hallenfläche wollen dort an zahlungskräftige Unternehmen vermietet sein. Gut also, dass der ausgeguckte Ankermieter mit Strahlkraft ebenfalls im Ausschuss vorstellig ist: Logistikleiter Stefan Schmidt stellt seine Firma BioStorage, eine Tochtergesellschaft der US-amerikanischen Brooks-Unternehmensgruppe, vor.

BioStorage betreibt hochmoderne Anlagen zur Lagerung, Archivierung und Verarbeitung humanbiologischer Proben für zahlreiche Kunden, vor allem in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. „Wir sind kein Hersteller, sondern ein Dienstleistungsunternehmen im Pharma-Segment“, erläutert Schmidt. „Sie können sich uns vorstellen wie eine Bibliothek – nur dass wir statt Büchern Bioproben aller Art aufbewahren und katalogisieren und nicht mit Regalen nach Egelsbach kämen, sondern mit Kühlschränken, die bis auf eine Temperatur von minus 190 Grad Celsius herunterkühlen können.“

Der Wunsch, nach Egelsbach überzusiedeln, erklärt sich daraus, dass es BioStorage am aktuellen Standort in Darmstadt-Griesheim zu eng wird. „Wir wachsen organisch und kämen mit 25 Mitarbeitern nach Egelsbach, aus denen bis 2020 schon mal 45 werden sollen“, skizziert Schmidt. Das Licht seiner Firma und deren eiskalten Geschäfts stellt er dabei keineswegs unter den Scheffel: „Die 20 größten Pharmaunternehmen weltweit arbeiten mit uns zusammen.“