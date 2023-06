Polizei gibt Tipps zum Einbruchschutz

Von: Manuel Schubert

Stabil dank „Pilzkopfverriegelung“: Der Fensterrahmen, den die beiden Kommissare Silvia Traber und Joachim Göhlert zeigen, hält einen Einbrecher bis zu fünf Minuten auf. © strohfeldt

Mit einem Beratungsmobil klärt die Polizei am Rewe-Center in Egelsbach zum Schutz vor Einbrechern auf. Dabei hilft nicht nur das sicherheitstechnische Aufrüsten, sondern auch ein achtsames Verhalten.

Egelsbach – Die Passantin ist sich nicht sicher, ob sie richtig gehandelt hat. Ihr war ein Paar aufgefallen, das durch die Nachbarschaft streifte, erzählt die ältere Frau. Vorgeblich waren die beiden auf der Suche nach einer Katze, doch sie hätten verdächtig lange in ein Küchenfenster gestarrt. Waren es Einbrecher auf Erkundungstour? „Ich wusste nicht, ob ich die 110 wählen soll“, sagt sie – am Ende ließ sie es bleiben. „Lieber einmal zu viel anrufen als zu wenig“, empfiehlt Joachim Göhlert. Wenn die Polizei nur die Personalien der Verdächtigen registriere, überlegten sie es sich vielleicht zweimal, in dem Viertel einzubrechen. „Die 110 ist aber eigentlich nur für Notfälle“, betont der Polizeihauptkommissar. „Am besten speichert man sich für solche Situationen die Nummer der örtlichen Polizeistation ein.“

Praktische Tipps wie diese gibt es am Mittwochnachmittag vor dem Rewe-Center, wo Göhlert und seine Kollegin Silvia Traber ihr silber-blaues Beratungsmobil geparkt haben. Denn Ferienzeit ist Einbruchszeit. Mit ihrer Aufklärungsarbeit wollen die beiden Kommissare der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle im Polizeipräsidium Südosthessen, die auch kostenlose Hausbesuche anbieten, Aufmerksamkeit für das Thema schaffen. „Wir machen das nicht vorwiegend zum Eigentumsschutz, wir wollen, dass die Bevölkerung sich sicher fühlt“, sagt Traber.

Und das muss nicht immer Geld kosten, es hilft schon, sich achtsam zu verhalten. Fenster nicht gekippt lassen, Kletterhilfen wie Mülltonnen nicht ans Haus stellen oder kein Werkzeug unbeobachtet liegen lassen, das für den Einbrecher nützlich sein könnte – das sind einige der Tipps, die Traber den Ratsuchenden mitgibt. Und wer in den Urlaub fährt, sollte auf keinen Fall alle Rollläden dauerhaft unten lassen. „Das gibt das klare Signal: Hier ist niemand zu Hause“, warnt die Kriminalhauptkommissarin. Wichtig sei auch ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn. „Man sollte ein bisschen aufeinander achten und Briefkasten und Mülltonnen leeren, wenn jemand verreist ist“, so Traber. Am Beratungsmobil gibt es passende Aufkleber zum Mitnehmen: „Vorsicht, wachsamer Nachbar“, steht darauf. Wer einen Einbrecher im Nachbarhaus vermutet, solle aber auf keinen Fall hingehen: „Wir wollen nicht, dass sich jemand in Gefahr begibt – lieber schnell die Polizei rufen.“

Infos zu Fachfirmen und Produkten Die Einbruchschutz-Hilfe der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle ist neutral, das heißt, die Beamten empfehlen keine speziellen Firmen oder Produkte. Sie verweisen jedoch auf die Öffentlichkeitskampagne „K-Einbruch“, die die Polizei 2012 zusammen mit Kooperationspartnern aus der Versicherungswirtschaft, den Industrieverbänden und Errichterfirmen ins Leben gerufen hat. Auf der Homepage können sich Interessierte selbstständig und umfassend über polizeilich empfohlene Fachbetriebe und Hersteller von geprüften und zertifizierten „einbruchhemmenden“ Produkten informieren. (msc)

Natürlich lässt sich das Eigenheim auch sicherheitstechnisch aufrüsten. „Man kann den Widerstandswert von Fenstern und Türen erhöhen, damit der Täter länger braucht und die Lust verliert“, so Traber. Zur Veranschaulichung holt sie ein Stück günstigen Fensterrahmen hervor – und bricht die Verriegelung mit bloßen Händen und einem leisen Klacken auseinander. „Das kriegt man in zehn bis 20 Sekunden lautlos auf.“ Anders sei es bei einem einbruchhemmenden Beschlag mit sogenannter Pilzkopfverriegelung, die sich aufgrund ihrer Form nicht heraushebeln lässt. „Die hält gute fünf Minuten – so lange lässt sich eigentlich kein Einbrecher Zeit“, meint die Polizistin.

Ebenso wichtig sei ein abschließbarer Fenstergriff, sonst könne man diesen durch ein kleines Loch in der Scheibe – etwa mit einem langen Schraubenzieher – einfach öffnen. Fensterscheiben lassen sich übrigens mit einer Folie, Glastüren mit dem Kunststoff Polycarbonat verstärken. Eine Alarmanlage sei bei Geschäften oder in ruhigen Gewerbegebieten sinnvoll, bei Privathäusern eher weniger: „Sie meldet den Einbruch, verhindert ihn aber nicht“, sagt Traber. Eine Befragung von Einbrechern in einem Kölner Gefängnis habe ergeben, dass sich nur 50 Prozent davon abschrecken ließen. „Mancher denkt dann eher: Hier gibt es was zu holen“, so die Polizisten.

Ganz günstig ist es nicht, sein Haus sicherheitstechnisch aufzurüsten. „Natürlich kostet das ein bisschen Geld“, gibt Joachim Göhlert zu. Doch ein Einbruch habe für die Betroffenen häufig auch psychische Folgen. „Da sollte man sich schon überlegen, ob es einem nicht wert ist, das Geld zu investieren“, regt der Kommissar an. (Manuel Schubert)

Am Dienstag, 25. Juli, ist das Beratungsmobil noch einmal im Kreis Offenbach unterwegs: Von 10 bis 14 Uhr steht es am Seligenstädter Rathaus, Marktplatz 1.