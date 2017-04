Mit 80 Sachen zu schnell unterwegs

Egelsbach - Nur einen Tag nach dem Blitzmarathon der Polizei, der Verkehrsteilnehmer eigentlich für Geschwindigkeitsbegrenzungen sensibilisieren sollte, gehen den Beamten auf der Autobahn 661 wieder unzählige Raser ins Netz.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Ausbauende der Bundesautobahn 661 in Egelsbach hat die Polizei zwischen zehn und 15 Uhr 2346 Fahrzeuge gemessen. 332 Geschwindigkeitsverstöße stellten die Beamten dabei fest - 168 im Verwarnungsgeldbereich, 131 bekommen ein Bußgeld, wovon 33 auch mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Ein Auto aus München fiel dabei besonders auf - statt der erlaubten 70 Stundenkilometer fuhr der Fahrer 80 Sachen zu schnell. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 600 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot. Ein rumänischer Pkw-Fahrer war nicht viel langsamer: Bei ihm standen 145 Stundenkilometer auf dem Tacho. Er musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1820 Euro bezahlen. (ch)

