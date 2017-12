Schlägerei im Flüchtlingsquartier: Mann muss ins Gefängnis

Langen/Egelsbach - Gefährliche Körperverletzung, Diebstahl und Bedrohung bringen einen 29-jährigen Pakistani neun Monate hinter Gitter. Einen Anlass, das Urteil zur Bewährung auszusetzen, sah Richter Sebastian Uebele in der Verhandlung vor dem Langener Amtsgericht nicht, vor allem wegen der gravierenden Körperverletzung. Von Sina Beck

Gleich vier Vorwürfe gegen den Angeklagten werden verhandelt: Im Juni 2016 soll er in der Egelsbacher Flüchtlingsunterkunft Im Geisbaum einen ehemaligen Zimmergenossen bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen und getreten haben. Bei der anschließenden Festnahme habe er gegenüber einem anderen Flüchtling Morddrohungen ausgesprochen. Nur einen Monat später habe er in der Flüchtlingsunterkunft in der Dresdner Straße Sachbeschädigung begangen und obendrein noch im örtlichen Rewe-Center eine Jacke gestohlen.

Der arbeitslose Flüchtling, der seit eineinhalb Monaten in Untersuchungshaft in der JVA Frankfurt sitzt, räumt unter Bedauern alle Vorwürfe ein und gelobt Besserung. Doch Richter Uebele bohrt bei der Körperverletzung nach. Der Angeklagte schildert, dass er mit seinen ehemaligen Zimmergenossen noch in Kontakt stand und häufig zum Essen bei ihnen war. Da er ihnen 30 Euro schuldete, sei es zum Streit gekommen, sie hätten ihn vor die Tür geworfen und beleidigt. Zur Auseinandersetzung kam es jedoch erst, nachdem der 29-Jährige die Unterkunft verlassen, Bier getrunken hatte und später zurückgekehrt war.

Das Geständnis des bis zur Untersuchungshaft drogenabhängigen 29-Jährigen klingt wenig glaubhaft – vielmehr scheint man ihn im Gefängnis „gut beraten“ zu haben. So nimmt der Anwalt seinen Mandanten ob dessen „weichgespülter“ Schilderung der Eskalation ins Gebet. Daraufhin gibt der Pakistani zu, dass er aufgrund seines Rauschs gar nicht mehr genau wisse, was geschehen sei. Dass er den am Boden Liegenden getreten habe, sei ihm jedoch im Gedächtnis.

Der 21-jährige Geschädigte schildert, dass der Angeklagte ihn mehrfach ins Gesicht und auf den Brustkorb geschlagen habe, sodass er zu Boden ging. In der Folge sei er wiederholt getreten worden – nicht bis zur Bewusstlosigkeit, aber durch das viele Blut sei seine Sicht getrübt gewesen. Aufgrund der Prellungen im Brustbereich sei ihm lange das Atmen schwergefallen.

Gewalt in deutschen Gefängnissen ist Alltag Zur Fotostrecke

Die Aussage des 30-jährigen Zimmergenossen des Geschädigten beurteilt Richter Uebele als wenig hilfreich, da dieser allem Anschein nach versucht, den Angeklagten zu schützen. Der Zeuge leugnet, das Ausmaß der Körperverletzung gesehen zu haben, verstrickt sich jedoch in Widersprüche. Laut Staatsanwaltschaft muss er nun mit einer Anzeige wegen Falschaussage rechnen. Glaubwürdig ist hingegen der dreifache Vater aus Pakistan, der der Polizei nach dem Vorfall half, den Angeklagten aufzuspüren. Dafür wurde er von dem 29-Jährigen heftig bedroht mit den Worten: „Ich weiß, wo du wohnst und wo deine Kinder zur Schule gehen. Ich knall’ dich ab.“

Der Angeklagte entschuldigt sich zwar bei allen Geschädigten, doch dies mag der Staatsanwalt ihm ebenso wenig abnehmen wie das Geständnis. Der Vertreter der Anklage konzentriert sich auf die wesentlichen Anklagepunkte Körperverletzung und Bedrohung und fordert neun Monate Haft ohne Bewährung. Dem stimmt der Verteidiger zu, wenngleich aus anderen Gründen: „Ohne Wohnsitz und gültigen Aufenthaltstitel – mit der Haft tut man ihm im kalten Winter einen Gefallen.“ Barmherzigkeit dürfte kaum das Motiv des Urteils sein. „Die Tatausführung war gravierend“, begründet Richter Uebele die Freiheitsstrafe ohne Bewährung. „Und es gibt nichts, das für eine günstige Prognose spricht.“

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa