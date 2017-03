Raser mit Tempo 143 auf der A661 erwischt

Egelsbach - Bei einer Kontrolle auf der A661 bei Egelsbach erwischt die Polizei zahlreiche Temposünder. Zwei „Spitzenreiter“ sind doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Eine Bilanz:

Bei einer Verkehrskontrolle am Autobahnende der 661 in Fahrtrichtung Egelsbach sind der Polizei am Dienstag, zwischen 9 und 13 Uhr, zahlreiche Verkehrssünder ins Netz gegangen. Sechs Autofahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen, 23 mit Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Verwarnungen gab es insgesamt 33 Mal. „Spitzenreiter“ bei der Kontrolle waren zwei Autofahrer, die mit 143 Stundenkilometern unterwegs waren - also 73 Kilometer zu schnell. Ein Paketdienstfahrer, der bei der Kontrolle angehalten wurde, war zu schnell und hatte keinen gültigen Führerschein dabei. Gegen ihn und den Fahrzeughalter wird nun strafrechtlich ermittelt. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer hatte Kennzeichen von einem anderen Auto an seinem Wagen angebracht. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Verdachts der Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Verstoßes gegen die Zulassungspflicht ein.

„Die an dieser Stelle immer wieder durchgeführten Verkehrsüberwachungen sollen unter anderem dazu beitragen, die Verkehrsteilnehmer auf die Gefahren im Straßenverkehr hinzuweisen, die durch die Missachtung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit und des Überholverbots entstehen“, sagte Michael Schmitter, Leiter der Verkehrsinspektion in Offenbach. (dr)

