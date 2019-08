Sägen als Segen - die Natur macht dennoch, was sie will

Garten-Fachsimpelei in geselliger Runde beim OGV-Sommerfest.

Bäume wachsen von allein, das ist allgemein bekannt. Obstbäume jedoch sind Kulturpflanzen – sie werden üblicherweise auf Ertrag getrimmt.

Egelsbach - Genau diese hat OGV-Fachwart Martin Rosenberger im Frühjahr auf dem Gartengrundstück der Familie Blötz in Bayerseich zur Anwendung gebracht und den Gehölzen einen „Verjüngungsschnitt“ zukommen lassen. Nun war es an der Zeit, die Ergebnisse zu betrachten und zu besprechen – was der OGV mit seinem Sommerfest verband.

„Dieser Apfelbaum ist rund 35 Jahre alt und es gab zu wenig junges Holz für den Fruchtertrag“, leitet Bernd Blötz die praktische Vorführung ein. Unter den Blicken etlicher interessierter Gartenfreunde macht Martin Rosenberger sich mit Handschere, Säge und Teleskopsäge ans Werk. Das Entfernen des müden Altholzes fördert den Austrieb von jungem Holz.

Ein Apfelbaum der Sorte „Ontario“, im Frühjahr beschnitten, hat viele neue junge Triebe angesetzt, die alle im kommenden Jahr fruchten könnten. „Das wären aber viel zu viele, jetzt muss man da entsprechend nachsteuern“, verweist Martin Rosenberger auf die nun nötige Folgeaktion. Es steht somit ein weiterer Beschnitt an.

Nach der Begehung des Gartens, bei der weitere Kandidaten für einen dringenden Beschnitt ausgemacht worden sind, lässt man sich zum Gartenfest nieder. Im geselligen Rahmen werden weitere fachliche Gespräche geführt. „Man muss da schon dran bleiben, will man einen ordentlichen Ertrag haben, aber die Natur muss auch mitmachen“, spielt Vorsitzender Albert Rosenberger auf unterschiedliche Ertragslagen in und um Egelsbach an. Im Garten der Familie Blötz ist Obst dieses Jahr Mangelware. „Wir haben nur die Erklärungsansätze, dass es den Bienen im Frühjahr einfach zu kalt und ungemütlich war und der Sommer 2018 die Bäume viel Kraft gekostet hat“, resümiert Bernd Blötz.

Das Sommerfest ist eine gute Gelegenheit für Dr. Martin Rosenberger, in kleinen Gesprächsrunden Abschied zu nehmen. Ihn verschlägt es nämlich nunmehr beruflich nach Sachsen. „Wir Mitglieder bedauern dies sehr, wünschen Martin aber natürlich viel Erfolg an seiner neuen Wirkungsstätte und freuen uns, ihn in Zukunft hin und wieder bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu können, wenn er auf ,Heimaturlaub’ sein sollte“, kommentiert OGV-Pressewart Klaus-Dieter Zühlke.

lfp