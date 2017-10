Sänger-Flashmob im Supermarkt

Egelsbach - Mitten in der Gemüseabteilung ging es mittags um kurz nach zwölf Uhr los: Erst eine einzelne Stimme, dann immer weitere, eine Cajon kam ins Spiel und schließlich vereinigten sich die Stimmen zu einer beeindruckenden Gesangskulisse.

Der Chor Next Generation der Sängervereinigung Egelsbach hatte im Rewe-Center einen sogenannten Flashmob gestartet – und wie bei solchen Ereignissen üblich, blieben zahlreiche Kunden stehen, wippten beeindruckt im Takt mit und zückten natürlich auch ihre Handys. Die Idee hinter der originellen Aktion: „Wir haben uns gedacht, dass so ein Überraschungsauftritt im größten Supermarkt weit und breit mal eine ganz andere Werbung für unser Jahreskonzert am 2. Dezember ist“, verrät Sabine Kranz vom Chor Next Generation Egelsbach. Wie bei Flashmobs üblich, löste sich der Chor nach dem letzten Ton vor den Augen der verdutzten Zuschauer schnell wieder auf. Allerdings wiederholte das Ensemble unter der Leitung von Thomas Möller an anderen Stellen im Markt den Kurzauftritt mit weiteren Liedern. Wer Lust am Singen hat, kommt einfach vorbei – Next Generation probt donnerstags ab 20 Uhr im Bürgerhaus Egelsbach.