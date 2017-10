Kostspielig, aber das kleinere Übel

Egelsbach - Eine jahrelange Hängepartie geht zu Ende, die Gemeinde – und damit Egelsbachs Steuerzahler – kostet das eine Stange Geld:

Die Gemeindevertretung hat in der jüngsten Sitzung dem Abschluss eines Vergleichs zugestimmt, der den Schlussstrich unter den seit fünf Jahren schwelenden Gerichtsstreit um Pfusch am Bau im 2009 eröffneten Anbau der Kita Brühl ziehen soll. Konkret geht es um einen Streit- und Schadenswert von mehr als einer Million Euro, auf dem die Gemeinde zu rund einem Drittel sitzen bleiben wird.

Zur Erinnerung: Im Oktober 2012 wurde im 2009 eröffneten Anbau der Kita Brühl massiver Schimmelbefall entdeckt – verursacht durch einen defekten Wärmetauscher im Heizraum, aus dem große Wassermengen austraten und Boden und Wände durchdrangen. Das Aus des Anbaus – Kinder und Mitarbeiter mussten umziehen und sind seither in einer Containeranlage untergebracht, die die Gemeinde 7300 Euro im Monat kostet. Die Gemeinde streitet seit dieser Zeit mit dem Projektleiter (ein Architekt aus der Wetterau) und der ausführenden Firma um die Begleichung des Schadens. Während die Gemeindeverwaltung von ihrer Versicherung erfuhr, dass ein Schadensfall dieser Art nicht versichert sei, bekam die Baufirma aus Ebersburg von ihrer Haftpflichtversicherung eine Abfuhr und so ging’s vor Gericht.

Die Crux: Prozessdauer- und risiken sind nicht absehbar, sondern nur das eine: Die Gemeinde zahlt Monat für Monat Mietkosten für Kita-Container, die jeglichen „Zugewinn“ im Falle eines juristischen Erfolgs bis zur Urteilsverkündung regelrecht auffressen würden. Vor diesem Hintergrund stimmte das Parlament dem Vergleich zu. Jener macht den Weg frei, um die Kindertagesstätte im Brühl endlich zu sanieren (was der schwelende Rechtsstreit ja verhindert) und besagt ferner: Der Architekt wird der Gemeinde 325.000 Euro Schadensersatz zahlen, während die Baufirma Material und Handwerksleistungen in gleicher Größenordnung zur Kitasanierung beisteuern wird. Die Abgeltung per Ware und Arbeit wurde vereinbart, da die Firmenleitung erklärte, mehr als 300.000 Euro in bar zahlen zu müssen, bedeute den Gang in die Insolvenz.

Ein Pudel im Kampf gegen den Schimmel Zur Fotostrecke

Der Streitwert von gut einer Million Euro beinhaltet neben den Wiederherstellungskosten für Kita und Außenbereich (wo derzeit die Container stehen) die in Folge des Schadens notwendigen Gutachten sowie den seinerzeitigen Ausbau der geschimmelten Einrichtungsteile. Schon gestern hat der Anwalt der Gemeinde sämtliche Vergleichspapiere unterzeichnet auf die Reise geschickt, auf dass die Kitasanierung so bald wie möglich starten kann. Ziel ist, im März 2018 wieder einziehen zu können – macht also mindestens noch weitere 36 500 Euro, die die Gemeinde für fünf Monate Containerbetrieb hinblättern muss. (zcol)

Ekel-Horror am Hotelbuffet Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa