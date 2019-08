„Das Schlechteste, was uns passieren konnte“

Egelsbach – In Darmstadt dürften sie sich am Montagabend schon mal ein Gläschen gegönnt haben, den Kater verspüren sie hingegen in Messel, Erzhausen und: Egelsbach. VON HOLGER BORCHARD

Der erste Schritt ist getan – und wenn der Gaul schon mal in eine Richtung los getrabt ist, war er noch in den seltensten Fällen aufzuhalten .

Die Rede ist von der Verlagerung der Flugroute Amtix kurz. Die Route gilt für Flugzeuge, die von der Startbahn West des Frankfurter Flughafens Richtung Südosten starten – nach dem Willen der Stadt Darmstadt soll sie aus deren Sicht ein gutes Stück gen Norden verschoben werden und somit näher an Egelsbach heranrücken.

Die Konsequenz? Vermutlich noch mehr Fluglärm, insbesondere für Bayerseich sowie die Bereiche Büchenhöfe, Thüringer und Brandenburger Straße. Dieses Szenario sorgt seit gut zwei Jahren für Unmut und Alarmstimmung in der Gemeinde – und erst recht in Erzhausen, dessen Einwohner im Fall der Fälle noch härter getroffen wären.

Vorgestern hat das Forum Flughafen und Region (FFR) nun das langwierige und umstrittene erste Kapitel unter der Rubrik Abwägungen und Vorüberlegungen öffentlich für beendet erklärt – mit der Empfehlung, eine im Sinne Darmstadts verschobene Routenführung in den Probebetrieb gehen zu lassen. Unter acht und mehr zwischenzeitlich diskutierten Alternativen präferiert das FFR die sogenannte Variante 3neu und empfiehlt diese der Frankfurter Fluglärmkommission zur Umsetzung. Begründung: In der „Gesamtabwägung aller getätigten Prüfungen und aller Kriterien“ schneide diese am besten ab.

Dass die offizielle Pressemitteilung des Forums Flughafen und Region den großen Nutzen der Routenverlagerung für die große Stadt an den Beginn rückt, die zusätzlichen Belastungen für Kleine wie Messel, Erzhausen und Egelsbach freilich ans Ende, das haben sie in den Rathäusern der drei Orte sehr wohl registriert. „Von der Belastung her zählt diese Empfehlung zum Schlechtesten, was uns passieren konnte“, kommentiert Egelsbachs Rathaus-Chef Tobias Wilbrand denn auch das Ergebnis des Konsultationsverfahrens, das den versammelten Bürgermeistern in einer Sitzung unmittelbar vor der öffentlichen FFR-Pressekonferenz mitgeteilt worden ist.

„Es gab denn auch heftige Gegenreden innerhalb des Konvents“, gibt Wilbrand die Stimmung bei diesem Treffen wieder. Für Gemeinden wie Egelsbach, Erzhausen und Messel habe sich im Übrigen nichts an den bisherigen Kritikpunkten und Schlussfolgerungen geändert. „Es bleibt bei vielen Fragezeichen und entsprechend viel Widerstand; die Vorteile der geänderten Routenführung sind äußerst zweifelhaft“, resümiert Wilbrand. Die Kritik entzünde sich zum einen an den veralteten Daten, Lärmwerten etc. des seit 2010 verwendeten sogenannten Frankfurter Fluglärmindexes (FFI-alt), beziehungsweise an der Bewertung des neueren FFI 2.0. „Schienen- und Straßenverkehrslärm und selbst der durch den Flugplatz Egelsbach entstehende Lärm wurden völlig außer Acht gelassen“, wiederholt Wilbrand den ein ums andere Mal vergeblich vorgebrachten Einwand. Vielsagend sei ferner eine Ende Mai 2019 im Ortsbeirat des Darmstädter Stadtteils Wixhausen veröffentlichte Studie, die mehrere Varianten mit alternierenden Routen untersucht habe. „Eine Streuung über zwei oder drei alternierende Routen schneidet lärmtechnisch sowohl in den neu betroffenen Gebieten als auch im gesamten Referenzraum besser ab als die gebündelte Verlegung auf eine Einzelroute“, gibt Wilbrand die Essenz der Studie wieder und ergänzt: „Eine Streuung ist aber von der Deutschen Flugsicherung stets ausgeschlossen worden, weil mehr Routen für sie angeblich nicht zu managen sind.“

Die gemeinschaftliche Position zur Amtix-Verlagerung wollen Erzhausen, Egelsbach und Messel im nun anstehenden zweiten Kapitel mit der Überschrift Fluglärmkommision nicht aufgeben. „Neue Datengrundlage, neue Streuungs-Optionen, grundlegende Bedenken, gerade auch in Sachen Sicherheit in der Luft – ich denke, wir haben noch viele Argumente“, schließt Wilbrand. „Es wird Zeit, dass sie fair abgewogen werden!“