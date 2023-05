Schrank mit geretteten Lebensmitteln: Egelsbach hat ersten Fairteiler

Von: Manuel Schubert

Offiziell eröffnet: Lucas und Jannik (vorne von links) helfen Bürgermeister Tobias Wilbrand, das Band durchzuschneiden. Kerstin Albrecht vom Verein Foodsharing freut sich, dass der Fairteiler schon so gut angenommen wird. © Strohfeldt

Seit einigen Wochen steht an der Dr.-Horst-Schmidt-Halle Egelsbachs erster Fairteiler. Nun wurde der Schrank voller geretteter Lebensmittel eingeweiht.

Egelsbach – Der große, graue Metallschrank ist gefüllt bis unters Dach: Mandarinen liegen neben Bananen, zwischen Äpfeln und Paprika finden sich auch ein paar Passionsfrüchte. Sogar geschnittenes Schwarzbrot oder frische Kräuter von Koriander bis Salbei gibt es, dazu Dinkelnudeln, Walnüsse, Mayonnaise-Tuben oder Pulver für Instant-Cappuccino. All diese Lebensmittel wären weggeworfen worden, wenn die Ehrenamtlichen des Vereins Foodsharing Landkreis Offenbach-West sie nicht gerettet hätten. Nun liegen sie im neuen „Fairteiler“ an der Dr.-Horst-Schmidt-Halle, an dem sich jeder kostenlos bedienen darf.

„Unser Ansinnen ist es, vor allem darauf hinzuweisen, wie viele Lebensmittel in der Tonne landen“, sagt Kerstin Albrecht, stellvertretende Vorsitzende von Foodsharing Landkreis Offenbach-West, bei der offiziellen Einweihung des Fairteilers. Egelsbach sei bislang das „Stiefkind“ des Vereins gewesen, da die Gemeinde am Rand des Kreisgebiets liege. In den vergangenen Monaten habe man dort jedoch viele „Foodsaver“ – so nennen sich die ehrenamtlichen Essensretter – hinzugewonnen. „Das hat sich exorbitant entwickelt“, freut sich Albrecht. Auch der Fairteiler, der schon seit einigen Wochen an der Lutherstraße aufgebaut ist, werde sehr gut angenommen. „Er wird mindestens einmal am Tag befüllt und ist immer binnen 20 Minuten leer“, so die stellvertretende Vorsitzende.

Von Paprika über Mandarinen bis Mayonnaise: Der Fairteiler ist gepflegt und gut gefüllt. © Strohfeldt

Den alten Aktenschrank haben die Mitglieder des Vereins für neun Euro bei Ebay-Kleinanzeigen gekauft, in Frankfurt abgeholt und neu lackiert. Christian Dillenburger ist einer der ehrenamtlichen „Foodsaver“, zwei bis drei Mal pro Woche fährt er Supermärkte, Bäckereien oder Gemüseläden an, um aussortiertes Essen zu begutachten und mitzunehmen. „Das ist mein neues Hobby“, sagt der 44-jährige Egelsbacher und lacht. Oft bringe er so viel von seinen Touren mit, dass gar nicht alles in den Schrank passe. „Dann stelle ich mich einfach an die Straße und verteile die Sachen. Wenn man die glücklichen Gesichter der Leute sieht – das ist den Aufwand wert“, so der Netzwerkinformatiker. Der Schrank mit kostenlosem Essen richtet sich explizit nicht nur an Bedürftige – der Zulauf hat durch die aktuellen Krisen aber deutlich zugenommen.

Die Einrichtung des ersten Fairteilers in Egelsbach kommt der Gemeinde gelegen bei ihren Bemühungen, die Nahversorgung im Ortskern nach der Schließung des Central Lebensmittelmarktes aufrecht zu erhalten. Weitere Ansätze sind der geplante Teo-Markt und ein Regiomat: Während die Eröffnung des autonomen Kleinstmarktes im Sommer auf dem Berliner Platz bereits beschlossene Sache ist, hatte die Gemeinde zunächst Probleme, Bestücker für den regionalen Verkaufsautomaten in der Volksbank-Filiale aufzutreiben. Doch nun seien drei Anbieter gefunden, kann Bürgermeister Tobias Wilbrand (Grüne) berichten. Auch der Regiomat soll bis zum Sommer in Betrieb gehen.

Über 80 aktive Lebensmittelretter Der Verein Foodsharing Landkreis Offenbach-West zählt 82 Mitglieder und betreibt mittlerweile fünf Fairteiler: Neben dem Schrank an der Egelsbacher Dr.-Horst-Schmidt-Halle stehen weitere an der Langener Martin-Luther-Kirche, am Stadtteilzentrum im Sprendlinger Norden, an der Dreieichenhainer Winkelsmühle und an der Johannesgemeinde Neu-Isenburg. Ein sechster Fairteiler am HLL in Dreieich ist in Planung. Eine Übersicht gibt es unter foodsharing.de, weitere Infos auf Facebook („Foodsharing LK Offenbach-West e.V.“).

„Keines dieser Projekte wird einen richtigen Nahversorger ersetzen können, aber sie können die Schließung ein wenig abfedern“, meint Wilbrand. Es sei unrealistisch zu glauben, dass sich nach mehreren gescheiterten Versuchen noch mal ein Vollversorger im Ortskern ansiedele. „Deswegen müssen wir neue, innovative Wege gehen.“ Den Fairteiler hält der Rathauschef für eine „super Idee“, weil er auf die große Lebensmittelverschwendung aufmerksam mache. „Ich hoffe, dass der Schrank pfleglich von allen behandelt wird.“

Es gibt auch eine eigene Whatsapp-Gruppe zum Egelsbacher Fairteiler. Wer ihr beitreten möchte, kann das mithilfe eines QR-Codes tun, der am Schrank angebracht ist. (Manuel Schubert)