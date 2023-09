SG Egelsbach weiht neue Sportbox mit Aktionstag ein

Teilen

Vielfältige Möglichkeiten: Bei einem Aktionstag stellte Inna Ollesch (links) die verschiedenen Geräte vor. © Kegler

Die neue Sportbox auf der Outdoor-Anlage der SG Egelsbach kann von jedermann kostenlos genutzt werden. Ausleihen lassen sich die Geräte rund um die Uhr per App.

Egelsbach – Der Hula-Hoop-Reifen kreist um die Hüfte von Inna Ollesch. In den Händen hält sie zwei Hanteln und ruft in der brütenden Mittagssonne: „Habt ihr noch genug Kraft? Dann hängen wir noch eine Runde dran!“ Sich im Freien so richtig verausgaben und ins Schwitzen kommen – das geht in Egelsbach nun noch besser. Auf der Outdoor-Trainingsanlage der SG Egelsbach in der Freiherr-vom-Stein-Straße steht ab sofort eine große Sportbox mit Fitnessgeräten zum Trainieren für jedermann.

„Da ist wirklich alles drin, was das Herz begehrt“, erklärt Carsten Mann, Vereinsmanager der SGE. Medizinbälle, Gewichte, Matten oder Faszienrollen fehlen in der roten Box ebenso wenig wie Gummibänder oder ein dickes Tau. Möglich macht dies das Programm „Restart – Sport bewegt Deutschland“ des Deutschen Olympischen Sportbundes und des Bundesinnenministeriums. Hierfür hat sich die SGE zusammen mit der Gemeinde im Rahmen des Projekts „Kommunale Gesundheitslotsen“ beworben und als einzige Kommune im Kreis eine von rund 150 Sportboxen, die bundesweit verteilt werden, ergattert. „Wir sind wirklich keine große Gemeinde, daher freut es uns umso mehr, dass diese Box nun hier bei uns steht“, freut sich Mann. „Und das Schöne ist: Jeder kann sie kostenlos benutzen.“

Für die Verwendung muss die App „SportBox app and move“ aufs Smartphone geladen und sich anschließend registriert werden. „Dieser Schritt ist aus datenschutzrechtlichen Gründen notwendig. Die Box hat nämlich im Inneren mehrere Kameras eingebaut, die erkennen, welche Geräte entnommen werden, und kontrolliert dadurch, dass auch alles wieder hineinkommt“, erklärt Adeline Krammig, Fachdienstleiterin Sport bei der Gemeinde. Anschließend kann man auf einer Landkarte die Egelsbacher Box auswählen und ein Zeitfenster buchen, in dem man die Geräte nutzen will. Das Teilen von Matten, Seilen oder Kettlebells mit anderen Sportlern ist dabei ebenso möglich wie eine alleinige Nutzung. „Wichtig ist nur, dass am Ende jedes Teil wieder in den Schubladen verstaut wird. Anderenfalls gibt es eine Nachricht auf das Handy“, so Krammig. Durch die Solarzelle auf dem Dach ist die Box zudem völlig autark und kann dank eines Akkus zu jeder Tag- und Nachtzeit geöffnet werden.

Die Sportbox lässt sich per App öffnen. © Kegler

Damit alle Interessierten einmal sehen, welche Sportgeräte sich in der Box befinden, zeigt Inna Ollesch, Leiterin des Hula-Hoop-Kurses im SGE-Sportcenter, am Samstag bei einem großen Aktionstag jedes Gerät und gibt Tipps zum richtigen Umgang. Ob Springen an der Koordinationsleiter oder Zuwerfen von Medizinbällen – bereits nach wenigen Minuten sind alle Teilnehmer ordentlich am Schwitzen. „In der App gibt es auch Videos zu den Utensilien und Vorschläge für Übungen“, verrät Mann.

Am Rand stehen auch Serge und Mark und schauen gebannt zu, wie die Übungen ausgeführt werden. Die beiden Ukrainer sind erst seit einem Jahr in Deutschland und trainieren regelmäßig auf der Outdoor-Anlage. „Die Gummibänder habe ich auch schon verwendet, aber diese Leiter ist neu für mich“, sagt Mark. Die App haben sie bereits auf ihrem Smartphone installiert und probieren sich gerade daran, die Tür geöffnet zu bekommen. Dank Bluetooth funktioniert das ganz automatisch.

„Die Verwendung ist wirklich einfach und wir erhoffen uns natürlich, dass dadurch auch mehr Menschen unser Outdoor-Trainingsgelände nutzen“, beschreibt Carsten Mann und gibt noch einen Hinweis für die Verwendung der neuen Sportbox: „Wichtig ist, sich immer ausreichend Wasser und ein Handtuch mitzubringen.“ (Moritz Kegler)