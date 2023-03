Solarinitiative Egelsbach verzeichnet wachsende Nachfrage

Verstärkung für die Solarinitiative: Neu dabei sind Kai Heidler (links) und Klaus Süss (Zweiter von rechts), mit Matthias Alsheimer (Erzhausen) und Gründer Harald Eßer (rechts). © Kegler

Der Andrang bei der Solarinitiative Egelsbach ist immens. Auch in Langen hat sich nun eine Ortsgruppe gegründet.

Egelsbach – Die Solarinitiative in Egelsbach wächst. Seit der letzten großen Bestellung im Januar sind die Anfragen für die kleinen Balkonkraftwerke, mit denen Haushalte ohne große Investition einen Teil ihres Stromes mit Sonnenenergie selbst produzieren können, durch die Decke gegangen. „Wir hatten über 110 Interessenten aus Egelsbach und Langen, die sich einige der Solarmodule an ihre Hauswand, das Dach oder ans Balkongeländer schrauben wollen“, erzählt Harald Eßer, Gründer der Egelsbacher Solarinitiative. Besonders froh ist er daher, dass er nun Verstärkung im Team begrüßen kann, die bei Beratung, Planung und Ausgabe der Technik tatkräftig unterstützt. Neben Matthias Alsheimer von der Solarinitiative Erzhausen sind in Egelsbach nun Kai Heidler und Klaus Süss mit von der Partie.

Dem immensen Andrang aus zwei Kommunen kann jedoch auch das Team nicht mehr händeln. Eßer, selbst Gemeindevertreter der Grünen, hat daher den Kontakt zu den Langener Parteifreunden gesucht, die nun ebenfalls, unter Federführung von Frank Vocke und Olaf Hermann, eine eigene Solarinitiative in der Sterzbachstadt gegründet haben. „Die Bestellungen für Langen gehen nun direkt an das Team, das demnächst auch in die Beratung vor Ort einsteigt“, so Eßer.

Mini-Solaranlagen: Nächste Bestellung für Langen und Egelsbach bereits auf dem Weg

Abgewickelt werden die Bestellungen für Langen, Egelsbach und Erzhausen aber weiterhin gemeinsam. So stehen auch am vergangenen Samstag wieder 56 Besteller mit insgesamt 108 Solarmodulen auf der Liste der Solarinitiativen, die ihre Technik entgegennehmen wollen. „Wir haben das nun richtig straff organisiert: Im Zehn-Minuten-Takt kommen die Besteller zum Ausgabeort und es gibt einen Laufzettel, damit bloß nichts vergessen wird“, präsentiert das Team stolz sein System. Bei diesen Bestellmengen kann man auch schnell durcheinanderkommen. „Vorhin kam eine Familie zwei Stunden zu früh und ihr Material lag noch ganz hinten in der Garage – da kam dann schon etwas Hektik auf“, erzählt Eßer schmunzelnd.

Die nächste Bestellung für Langen und Egelsbach ist bereits auf dem Weg und die Solarinitiativen der Städte sammeln nun schon Aufträge für die übernächste Fuhre, die dann voraussichtlich Anfang Juni an die Wohnungs- und Hausbesitzer übergeben werden kann. (Moritz Kegler)

Kontakt Weitere Interessierte aus Langen und Egelsbach können sich mit Fragen an solarinitiative@gruene-egelsbach.de wenden.