Spiel und Spaß für 40 Kinder in der ersten Osterferienwoche

Egelsbach - Auf diese Zeilen wartet so manches Kind im Ort schon sehnlich: Die katholische Kirchengemeinde St. Josef bietet auch dieses Jahr in den Osterferien wieder ihre Aktionswoche für Erst- bis Sechstklässler (einschließlich der Kinder, die nach den Ferien eingeschult werden) an – und das zum mittlerweile 23. Mal.

Die diesjährige Kinder-Ferien-Aktion findet in der ersten Aprilwoche statt, genau gesagt von Montag, 3., bis Freitag 7., im katholischen Gemeindezentrum (Ecke Mainzer/Mainstraße) statt. Täglich von 9 bis circa 14 Uhr wird gespielt, gebastelt, gesungen, gemeinsam gekocht und vieles mehr. Auch ein Tagesausflug ist wieder geplant – wo es hingeht, wird noch nicht verraten. Betreut wird der Nachwuchs ehrenamtlich von Jugendlichen und Erwachsenen, die dafür zum Teil eine Woche ihres Urlaubs nehmen. Am Freitag, 7. April, wird es wie üblich einen Abschluss mit den Familien bei Kaffee und Kuchen geben – los geht’s um 14.30 Uhr –, an den sich ab 16 Uhr ein Gottesdienst anschließt.

Als Kostenbeitrag pro Kind sind 35 Euro fällig. Anmeldungen liegen im Pfarrbüro und den katholischen Kirchen in Egelsbach und Erzhausen aus und können im Internet heruntergeladen werden. Die Anmeldung für behinderte Kinder erfolgt über die Behindertenhilfe Offenbach – Kontaktdaten können zur Verfügung gestellt werden. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Kinder begrenzt, Anmeldeschluss ist am Dienstag, 28. März. Weitere Informationen gibt es per E-Mail unter anmeldung@chor-st-josef.de, bei Tanja Buhl, Tel.: 06103/5093807 (Fax -06) oder auf der Homepage. (hob)

