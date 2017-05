Streit um Jugendarbeit: Verein gibt nicht auf

Egelsbach - Der Streit um die Jugendarbeit in Egelsbach ebbt nicht ab. Kurz vor der finalen Abstimmung über den WGE-Antrag in der Gemeindevertretung (morgen, 20 Uhr), meldet sich der Verein Jugend für Egelsbach zu Wort – etwaiger Nutznießer einer Neuausschreibung. Von Julia Radgen

In einem offenen Brief an die Gemeindevertreter schreibt der Verein Jugend für Egelsbach, er habe „mit ungläubigem Erstaunen“ registriert, dass der von der WGE eingebrachte Antrag keine Mehrheit in den Ausschüssen gefunden hat. In ihrem Vorstoß fordert die Wahlgemeinschaft Egelsbach, die Verträge zwischen der Gemeinde und dem Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendförderung Rhein-Main aufzulösen und die Jugendarbeit neu auszuschreiben. Der Antrag wurde zuletzt von allen anderen politischen Lager abgelehnt: In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses sprachen sich die Fraktionen von SPD, Grünen, CDU und FDP gegen den Antrag aus. Im Sozial- und Kulturausschuss hatten sich Christdemokraten und Liberale zuvor noch enthalten.

Uwe Herzog appelliert nun im Namen von Jugend für Egelsbach an die Gemeindevertreter: „Machen Sie durch ihre Zustimmung zum Antrag der WGE den Weg frei zu einer offenen, inhaltlichen, kontroversen und fruchtbaren Diskussion über die Zukunft der Jugendarbeit für die nächsten fünf Jahre.“ Herzog fordert die Politiker auf, die Jugendarbeit auf eine „solide, inhaltliche und vertragliche Grundlage“ zu stellen. Der vor drei Jahren gegründeten Verein begrüße die derzeitige Diskussion, „rückt sie doch die Jugend der Gemeinde in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses“. Man sollte die Inhalte und Konzepte der hiesigen Jugendarbeit aber auch mit der Zielgruppe, den Jugendlichen selbst, diskutieren. Bei der Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses waren 100 Jugendliche im Rathaus als Zuschauer anwesend.

Alles zur Kommunalpolitik in Egelsbach

Weitere junge Egelsbacher überreichten dem Vorsitzenden Hans-Jürgen Haas (SPD) zusammen mit Vertretern des Vereins für Jugendsozialarbeit und Jugendförderung Rhein-Main eine Liste mit 350 Unterschriften gegen den WGE-Antrag. Zuvor hatte der Vorsitzende der Wählergemeinschaft, Georg Dinca, Diskussionen mit den Vereinen abgewiegelt – mit dem Argument, es ginge um eine grundsätzliche Positionsbestimmung der Jugendarbeit und nicht gegen den aktuell tätigen Träger. Auch die Jugend für Egelsbach fordert in ihrem offenen Brief an die Gemeindevertreter eine ergebnissoffene Diskussion über die Inhalte der Jugendarbeit, damit man das beste Konzept für die Zukunft bestimmen könne. „Unser Verein ist jederzeit bereit, mit Ihnen über Konzept und Inhalt zu diskutieren“, heißt es.

Doch bei der Diskussion will es der Verein um den langjährigen Leiter des Jugendzentrums nicht belassen und unterbreitet dem Gemeinderat in dem Schreiben gleich ein Angebot: „Wir sind bereit, mit einem Etat von 60.000 Euro pro Jahr unsere Arbeit zu beginnen“ – also für etwa die Hälfte von dem, was die Gemeinde aktuell für Jugendarbeit ausgibt. Dabei hatte die WGE betont, es ginge ihr nicht um einen Freibrief für einen anderen Anbieter, sondern um eine Neuausschreibung. Ein Konzept mit Kostenplan und Beispielöffnungszeiten der Räume für Jugendliche hat der Verein schon erstellt. Es sieht unter anderem vor, die Zahl der Projekte und die Stunden in Räumen und Schulen zu halbieren. Abschließend erklärt Jugend für Egelsbach: „Entgegen aller Gerüchte und Angriffe ist unsere Kritik am derzeitigen Betreiber in keiner Weise persönlich motiviert.“ Sie basiere auf Aussagen von Egelsbacher Jugendlichen und Mitarbeitern des Jugendzentrums.

Gemeinschaft statt Familie - Was ist den Deutschen wichtig? Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa