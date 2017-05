Tabula rasa bei der Jugendarbeit?

Egelsbach - Eine Nachricht aus der Politik beunruhigt Jugendliche und Eltern im Ort: Der Sozial- und Kulturausschuss der Gemeindevertretung debattiert morgen Abend über einen Antrag der Wahlgemeinschaft, der die Auflösung der Verträge zwischen der Gemeinde und dem Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendförderung Rhein-Main zum Ziel hat. Von Holger Borchard

„Der Gemeindevorstand wird beauftragt, dafür Sorge zu tragen, dass die Verträge zum Jugendraum sowie zum Raum für Kinderarbeit (Anm. der Redaktion: gemeint ist die Kinderkreativwerkstatt im Raum links vom Bürgerhaus-Foyer) zwischen dem Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendkulturförderung Rhein-Main und der Gemeinde Egelsbach rechtzeitig zum nächstmöglichen Termin gekündigt werden“, heißt es im Antrag der Wahlgemeinschaft (WGE). Warum die WGE dies fordert, begründet deren Vorsitzender Georg Dinca: „Wir wollen die vollständige Neuausschreibung der Jugendarbeit, in der die Gemeinde Inhalte vorgibt. Aktuell zahlen wir 115.000 Euro pro Jahr für ein Paket, zu dem vertraglich null geregelt ist, was drin stecken soll.“

Das sieht man beim Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendkulturförderung Rhein-Main und bei den Jugendlichen, die die Vereinsangebote nutzen, natürlich anders: „Unser Angebot wächst kontinuierlich; wir haben sämtliche Punkte, die in Planung waren, als wir 2016 im Sozial- und Kulturausschuss berichtet haben, inzwischen in unser Programm integriert“, schreibt der Vereinsvorstand in einer Stellungnahme. „Die Notwendigkeit einer Kündigung und Neuausschreibung können nicht erkennen. Dieses Vorhaben bedroht die Existenz unseres Vereins und belastet Egelsbacher Jugendliche, Kinder und deren Eltern.“ Insofern sammle der Verein nunmehr im Jugendzentrum und in der Kinderkreativwerkstatt Unterschriften zur Ablehnung des Antrags und werde mitsamt seiner Unterstützer im Ausschuss Flagge zeigen. „Dafür treffen wir uns morgen Abend um 19 Uhr am Jugendzentrum“, sagt Beisitzer Robert Hoppe.

Aus Sicht der WGE ist das überflüssig: „Im Moment wollen wir uns auf politischer Ebene unterhalten und ein neues Konzept durch den Gemeindevorstand auf den Weg bringen lassen“, betont Dinca. „Das setzt nun mal das Aufkündigen jetziger Strukturen voraus und im Fall einer Kündigung ist es ja nicht so, dass der Verein von heute auf morgen die Arbeit einstellen muss. Bei Kündigung zum nächstmöglichen Zeitpunkt läuft laut Amtsleiter Manfred Kraus der Pachtvertrag für den Jugendraum unter dem Bürgerhaus noch bis 30. März 2019 und der für die Kreativwerkstatt, vorausgesetzt er wird bis zum 1. Juni gekündigt, bis Ende 2018.“

Während der Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendkulturförderung Rhein-Main beteuert: „Wir bemühen uns aktuell auch darum, unseren Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Mitgliedern und Helfer die Situation zu erklären“, beteuert Dinca im Namen der WGE: „Das soll kein Schuss gegen diesen einen Verein sein und auch kein Freibrief für einen anderen. Die Neuausschreibung kann und soll so viele Bewerber ansprechen, denn: Konkurrenz belebt das Geschäft.“

Die öffentliche Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses der Gemeindevertretung im Rathaus beginnt am morgigen Donnerstag um 20 Uhr.

Rubriklistenbild: © dpa