Teo in Egelsbach: Zwei Orte in der Endauswahl

Von: Manuel Schubert

Teilen

So könnte es bald aussehen: Der Berliner Platz ist einer von zwei möglichen Teo-Standorten. © Tegut (Fotomontage)

Die Gemeinde Egelsbach wünscht sich einen Teo-Markt. Nun ist bekannt, wo dieser stehen könnte.

Egelsbach – Um die Nahversorgung im Ortskern wieder zu stärken, möchte die Gemeinde eine Teo-Filiale nach Egelsbach holen (wir berichteten). Nun stellt der Gemeindevorstand zwei mögliche Standorte für den smarten Kleinstmarkt der Tegut-Kette vor, der ohne Personal auskommt und rund um die Uhr geöffnet hat. Im Gespräch sind der Berliner Platz und die Lutherstraße. Das geht aus einer Beschlussvorlage des Gemeindevorstands für die erste parlamentarische Sitzungsrunde des neuen Jahres hervor.

Bereits im Sommer 2022 habe die Wirtschaftsförderung Kontakt mit Tegut aufgenommen, um zu eruieren, ob das Aufstellen eines Teo-Marktes im Gemeindegebiet für das Unternehmen interessant sei, heißt es darin. „In ersten Gesprächen zeigte sich Tegut grundsätzlich an der Errichtung eines solchen Marktes in Egelsbach interessiert“, so der Gemeindevorstand. In Folge hätten die Verwaltung und Tegut gemeinsam verschiedene Standorte diskutiert und besichtigt. Zur Auswahl standen: die nordwestliche und die südwestliche Ecke des Berliner Platzes, an der Dr.-Horst-Schmidt-Halle in der Lutherstraße, der ehemalige Standort der Container-Kita Tausendfüßler in der Straße Unterm Dorf, der Parkplatz an der Ecke August-Bebel-/Goethestraße sowie die Parkplätze südlich des Hofes der Alten Schule.

Tegut nimmt Standortanalyse vor

Nach einer Standortanalyse durch Tegut seien nun noch der Berliner Platz und das Areal an der Dr.-Horst-Schmidt-Halle als „wirtschaftlich tragfähig“ übrig, teilt der Gemeindevorstand mit. Da aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung an der südwestlichen Ecke des Berliner Platzes weitere Bäume gepflanzt werden sollen, wurde diese Idee vonseiten der Gemeinde wieder verworfen. Die nordwestliche Ecke des Platzes, auf dem zurzeit auch der Wochenmarkt stattfindet, komme jedoch in Frage. An der Horst-Schmidt-Halle könnte der Teo auf dem Grünstreifen zur Lutherstraße hin errichtet werden.

Mit der Beschlussvorlage soll die Gemeindevertretung nun eine Grundsatzentscheidung über die Errichtung eines Teo-Marktes in Egelsbach treffen und den beiden potenziellen Standorten zustimmen. Auch soll die Gemeinde beauftragt werden, mit Tegut gezielt in Verhandlungen über die Verpachtung der Fläche zu treten. Kosten entstehen für die Gemeinde durch das Ansiedeln des Kleinstmarktes keine.

„Seit der endgültigen Schließung des Nahversorgers in der Ernst-Ludwig-Straße ist im Ortskern fußläufig keine Versorgung mit Lebensmitteln mehr gegeben“, erläutert der Gemeindevorstand die Wichtigkeit des autonomen Supermarktes. Zwar werde zurzeit an den vertraglichen Details für die Errichtung eines Regiomaten in der Filiale der Volksbank gearbeitet. „Dieser Verkaufsautomat mit regionalen Produkten kann aber nur einen kleinen Baustein für die Nahversorgung des Ortskerns darstellen.“ (msc)

Im Parlament Die Gemeindevertretung entscheidet am Mittwoch, 15. Februar, 20 Uhr, über die Standortpläne für den Teo-Markt. Zuvor wird das Thema um 19 Uhr auch im Haupt- und Finanzausschuss diskutiert. Beide Sitzungen finden im Sitzungssaal des Rathauses (Raum 25), Freiherr-vom-Stein-Straße 13, statt.