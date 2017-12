Tierherberge ist wieder geöffnet

Egelsbach - Vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für die Tierherberge: Im Hundedomizil nahe des Flugplatzes läuft seit Kurzem wieder regulär der Betrieb und damit ist es auch wieder für Publikum zugänglich.

„Das Kreis-Veterinäramt hat die Anordnung zur Schließung aufgehoben“, berichtet Cornelia Finkbeiner, Sprecherin des Tier-Rettungsdiensts Frankfurt, der die Tierherberge betreibt. Bekanntlich hatte die Kreisbehörde Ende Juli wegen Giardien-Befalls (winzige Dünndarm-Parasiten) die Schließung verfügt – unsere Zeitung berichtete mehrfach. Seither hing die Tierherberge in der Luft, weder Zu- noch Abgänge von Hunden waren möglich, ebenso wenig Gassi gehen und generell Besuch auf der Anlage. „Ein harter Schlag, den die meisten von uns nach wie vor als Akt der Willkür empfinden – wir stehen auch nach wie vor in dieser und anderen Angelegenheiten in juristischer Auseinandersetzung“, lässt Finkbeiner durchblicken, dass längst nicht alles rosig ist. „Aber die Öffnung ist natürlich der dringend herbeigesehnte Wendepunkt – wir haben als Verein schließlich auch alle Auflagen erfüllt und werden weiter kontrolliert“, betont Finkbeiner.

Zeit zum Durchatmen und Feiern: Für Sonntag, 17. Dezember, lädt das Team der Tierherberge zum Adventskaffee ein. Von 12 bis 17 Uhr gibt es heiße Getränke und Kuchen, einen Flohmarkt, hübsche Präsente und natürlich auch die aktuellen Neuigkeiten zur Herberge und ihren knapp 50 vierbeinigen Bewohnern. (hob)

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: dpa