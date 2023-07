Trockenheit treibt Maulwürfe an die Oberfläche: So kann man die Tiere vor dem Tod retten

Von: Robin Kunze

Eigentlich ist das Erdreich ihr Zuhause, doch dort können viele Maulwürfe aktuell nicht mehr überleben. Die anhaltende Trockenheit treibt die Tier an die Erdoberfläche.

Egelsbach - Für den Mensch ist die Faustregel bei großer Hitze einfach: Sonne meiden und im Schatten bleiben. Maulwürfe hingegen verhalten sich - notgedrungen - genau gegensätzlich. Dieser Tage könne man regelmäßig Tiere sehen, die ihre dunklen Tunnel verlassen und sich der Sonne entgegen an die Erdoberfläche graben. Das berichtet die Tierherberge Egelsbach im Kreis Offenbach auf Facebook.

Der Hintergrund ist ernst, denn dieses Verhalten sei auf den Überlebenskampf der Maulwürfe zurückzuführen. Die hohen Temperaturen in Verbindung mit dem ausbleibenden Niederschlag habe dazu geführt, dass die Tiere in ihrem natürlichen Habitat nicht mehr überlebensfähig seien. Durch die anhaltende Trockenheit würde ihnen nicht nur Sauerstoff, sondern auch Flüssigkeit und Nahrung fehlen.

Die Trockenheit treibt Maulwürfe aktuell an die Erdoberfläche. Unter der Erde finden viele Tiere kaum noch Wasser und Nahrung. (Symbolbild) © Agami/T. Douma/dpa

Trockenheit treibt Maulwürfe an Oberfläche - So kann der Mensch den Tieren helfen

Die Trockenheit führe dazu, dass die vom Maulwurf gegrabenen Gänge im Erdreich einstürzen würden. Zudem würden sich Regenwürmer in tiefere Erdschichten zurückziehen, wo sie für den Maulwurf als Nahrungsquelle dann nicht mehr erreichbar seien. Viele der Tiere, die man zurzeit an der Erdoberfläche beobachten könne, seien daher unterernährt und dehydriert. Normalerweise lege der Maulwurf keinen Wert auf Kontakt zum Mensch, in diesem Zustand sei es aber möglich, den Tieren zu helfen.

Wer in seinem Garten oder bei einem Spaziergang durchs Feld einen geschwächten Maulwurf findet, könne ihn vorsichtig in einem Karton mit etwas Erde sichern und dem Tier Wasser sowie Insekten aus der Zoohandlung anbieten. Generell dürfe es aber nur eine Notfallmaßnahme sein, Wildtiere einzufangen. Ihr vegetatives Nervensystem sei so sensibel, dass sie die Rettungsversuche des Menschen schlimmstenfalls mit dem Leben bezahlen könnten.

Während manche Wildtiere bei den hohen Temperaturen die Hilfe des Menschen suchen, gibt es auch Haustiere, die von ihren Besitzern sich selbst überlassen werden: So zuletzt in Babenhausen, wo eine Hündin bei Gluthitze ausgesetzt wurde. (Robin Kunze)