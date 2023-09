Verband bietet Rundflüge für frühgeborene Jugendliche an

Teilen

Aufregender Tag für die Egelsbacher Zwillinge John und James: Der Bundesverband „Das frühgeborene Kind“ hat für sie und viele andere Jugendliche einen Rundflug ab dem Egelsbacher Flugplatz organisiert. © kegler

Nicht immer haben Frühchen einen einfachen Start ins Leben. Der Der Bundesverband „Das frühgeborene Kind“ unterstützt Eltern. Nun hat er für mittlerweile herangewachsene früh geborene Kinder einen Aktionstag am Egelsbacher Flugplatz organisiert.

Egelsbach – Das Headset sitzt, der Propeller beginnt sich immer schneller zu drehen, das kleine Flugzeug rollt auf die Startbahn des Egelsbacher Flugplatzes und hebt ab. Im Inneren sitzen neben dem Piloten Rudy C. Meidl vom Frankfurter Verein für Luftfahrt auch die Egelsbacher Zwillinge John und James Cajnar. „Wir sind bisher nur mit einem großen Flugzeug geflogen und waren auch noch nie im Cockpit“, erzählen die beiden. Ihr Rundflug führt sie über ihren Heimatort und Darmstadt, vorbei am ältesten Flugplatz Deutschlands in Griesheim und entlang der Autobahn.

Aus dem Fenster erspähen sie auch ihr Geburtskrankenhaus, die Uniklinik Darmstadt. Dort begann ihr Leben vor rund zehn Jahren mit einigen Komplikationen. John und James sind Frühchen und kamen vier Wochen vor dem eigentlichen Geburtstermin auf die Welt. „Das war schon eine schwere Zeit“, erinnert sich die Mutter der Zwillinge, Kerstin Cajnar. Über drei Monate hat sie zuvor im Krankenhaus liegen müssen und nach der Geburt stand für die Kinder eine rund viermonatige Helmtherapie an.

In dieser Zeit kam der Kontakt mit Barbara Mitschdörfer zustande. Sie hat ein ähnliches Schicksal mit ihrem Sohn Robin erlebt – er kam vor 32 Jahren rund drei Monate zu früh auf die Welt. „Robin hatte es schwer im Leben und die Aussicht auf eine Behinderung. Und auch die Überlebensraten waren bei Frühgeborenen damals noch nicht so hoch, wie sie heute sind“, weiß Mitschdörfer. Um sich und anderen Familien in einer so beschwerlichen Lage zu helfen, wird sie 1992 Mitgründerin des Bundesverbandes „Das frühgeborene Kind“.

Kam selbst zu früh auf die Welt und ist heute Pilot: Robin Dölp mit zwei Kindern, die mit ihm fliegen. Gefilmt werden sie vom Kamerateam der Hessenschau. © Moritz Kegler

„Viele Herausforderungen kristallisieren sich erst später heraus. Im Schulalter bemerkt man bei Frühgeborenen häufig, dass sie schüchterner und zurückhaltender sind und sich Dinge oft nicht zutrauen“, weiß Mitschdörfer, die mittlerweile Vorstandsvorsitzende des Verbandes ist. Hier unterstütze der Verein mit Tipps für Eltern, aber auch Frühgeborene, die mittlerweile erwachsen geworden sind. „Gerade mit den Eltern wollen wir ins Gespräch kommen und die Kinder weiter fördern. In der Coronazeit haben wir bemerkt, dass Jugendliche zwischen zehn und 17 Jahren besonders stark gelitten haben“, erklärt sie.

Foto aus frühen Tagen: John und James mit einem Bild von ihnen nach der Geburt. © aus frühen Tagen: John und James mit einem Bild von ihnen nach der Geburt.

Daher hat der Bundesverband zum Aktionstag am Egelsbacher Flugplatz aufgerufen und 26 Frühgeborene diesen Alters zu einem Rundflug eingeladen, um ihnen weiter Mut zu machen. Der Ort ist dabei kein Zufall: Robin Dölp, der Sohn von Barbara Mitschdörfer, hat keine bleibenden Schäden von seiner Frühgeburt davongetragen, die Ausbildung zum Fluggerätemechaniker abgeschlossen, den Pilotenschein abgelegt und kann an dem Tag selbst am Steuer der kleinen Maschine sitzen und die jüngeren Frühgeborenen über das Rhein-Main-Gebiet fliegen. „Mich macht das stolz, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben und heute die leuchtenden Augen der Kinder zu sehen, die ein ähnliches Schicksal erlebt haben“, sagt er.

In der Schule hatte Dölp damals übrigens keine Probleme. „Mir haben nur die Naturwissenschaften nicht ganz so viel Spaß gemacht, dafür war ich in den Sprachen ganz gut“, berichtet er vor seinem Flugzeug. Nebenan landen gerade John und James Cajnar, die ihre Schulzeit auch ohne Schwierigkeiten meistern und nun auf die weiterführende Schule gewechselt sind. Die beiden Jungs rufen aus der sich öffnenden Tür überglücklich: „Das hat richtig viel Spaß gemacht. Am liebsten würden wir noch mal fliegen.“

Dass diese Aktion nicht die letzte des Bundesverbandes sein wird, verspricht Barbara Mitschdörfer: „Das war jetzt erst mal ein Pilotprojekt, es wird aber sicher nicht das einzige Event für Jugendliche bleiben.“ Im kommenden Jahr soll bereits die nächste Aktion des Vereins stattfinden – dann allerdings in Norddeutschland, berichtet die Vorsitzende.