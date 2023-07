Vandalismus in Egelsbach nimmt Überhand

Von: Manuel Schubert

Zahlreiche Schmierereien, teils mit polizeifeindlichen Parolen und sogar einem Hakenkreuz, hatte die Gemeinde in jüngster Zeit zu beklagen – so wie hier am Rathaus. © Gemeinde Egelsbach

In Egelsbach wird Vandalismus zum Ärgernis. Die Gemeinde hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Egelsbach – Ob an Bushaltestellen, Verteilerkästen, Verkehrsschildern, in der Unterführung am Bahnhof, am Eigenheim oder am Rathaus: Die Gemeinde Egelsbach hat in letzter Zeit verstärkt zu beklagen, dass öffentliche Einrichtungen beschädigt werden. Insbesondere sind Sprayer unterwegs, die sich immer wieder im öffentlichen Raum verewigen. Eins der jüngsten Beispiele: Mitte Juni wurden die Tischtennisplatte und mehrere Mülleimer an der Jugendfläche vollgeschmiert, unter anderem mit polizeifeindlichen Parolen und sogar einem Hakenkreuz.

„Wir versuchen bei diesen – leider bereits zur Regel gewordenen – Feststellungen zügig zu reagieren, denn nur so haben wir die Chance, die Farbe noch entfernen zu können“, erklärt Bürgermeister Tobias Wilbrand (Grüne). Hierdurch seien in letzter Zeit einige Einsatzstunden für das Bauhof-Team zusammengekommen, um die Schmierereien durch aufwendiges Reinigen oder Überstreichen wieder zu entfernen. So entstünden jede Menge unnötige Kosten für die Allgemeinheit, auch die Erledigung anderer wichtiger Aufgaben müsse dadurch zurückgestellt werden. Die Sachbeschädigungen zeigt die Gemeinde bei der Polizei an. Den Tätern droht nicht nur die strafrechtliche Verfolgung, sie müssen auch für den entstandenen Schaden aufkommen.

Auch an der Tischtennisplatte auf der Jugendfläche haben Sprayer sich verewigt. © Gemeinde Egelsbach

Unbekannte versenken Pflanzkübel und Bücher in Klammernschnitzerbrunnen

In der Nacht zum vergangenen Dienstag kam es zu einem Höhepunkt des Vandalismus: Wie die Gemeinde mitteilt, haben Unbekannte die rund um den Klammernschnitzerbrunnen angebrachten Pflanzkübel im Wasser versenkt. Dazu warfen sie Bücher in das Egelsbacher Wahrzeichen auf dem Kirchplatz. „Ich finde, das kann man nicht mehr mit Übermut abtun“, ärgert sich Wilbrand. Auch hier sei das Bauhof-Team mehrere Stunden beschäftigt gewesen, um kurz vor dem Klammernschnitzerbrunnenfest an diesem Wochenende wieder den ursprünglichen Zustand herzustellen. Nun sieht zwar alles wieder wie gewohnt aus, laut Gemeinde könnte jedoch die Pumpe in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Dann würden größere Reparaturarbeiten anfallen.

Die Gemeinde hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. „Ich bitte alle, die etwas wissen oder mitbekommen haben, sich auf jeden Fall bei der Polizeistation in Langen zu melden“, appelliert der Rathauschef. „Wir sollten alles daran setzen, dass unser aller Eigentum nicht verunstaltet wird.“ (msc)

Kontakt Die Polizeistation Langen ist unter 06103 90300 erreichbar.