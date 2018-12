Kreis droht Gemeinde mit Jugendamt

Egelsbach - Ihrer Schulbetreuung darf die Gemeinde sich rühmen – dass seit Jahren das Prinzip „Oberkante Unterlippe“ bei der Belegung gilt, tut der guten Arbeit vor Ort keinen Abbruch. Nun aber rasselt der Kreis mit dem Säbel: Landrat Quilling droht Bürgermeister Wilbrand mit einer Klage wegen Kindeswohlgefährdung. Die Wurzel allen Übels: marode Bausubstanz. Von Holger Borchard

Es war schon ein kleiner Paukenschlag, den Tobias Wilbrand im Rahmen seiner Mitteilungen in der jüngsten Gemeindevertretersitzung in Worte kleidete: „Der Kreis in Person des Landrats droht, uns wegen Kindswohlgefährdung das Jugendamt auf den Hals zu hetzen.“ Hintergrund: die zugespitzte Situation im sogenannten ABC-Haus der Schulbetreuung. Der Flachbau gleich rechts vom Eingang – es handelt sich um die ehemalige Hausmeisterwohnung – wird seit den Herbstferien nicht mehr für die Betreuung genutzt. Ursache sind Setzrisse im Mauerwerk, aus denen mittlerweile sogar schon teilweise Wasser austritt. „Dass die Bausubstanz marode ist, ist nicht neu, offen gesagt ist es eher seit Jahren als seit Monaten bekannt“, kommentiert der Bürgermeister.

Weil das ABC-Haus seit September nicht mehr nutzbar ist, musste die etwa 65 Kinder zählende Gruppe umziehen, die das sogenannte Modul A der Betreuung von 7 bis 13.15 Uhr täglich gebucht hat. „Sie ist in einem Container untergebracht worden, den wir bisher für den Unterricht genutzt haben, zwar nicht als Klassenraum, aber für regelmäßigen zusätzlichen Unterricht“, berichtet Schulleiter Martin Höhn.

Aus Sicht des Kreises ist freilich klar: Das kann keine Dauerlösung sein – insofern gilt die Zustimmung aus Dietzenbach für diese Interimslösung nur bis Sommer 2019. Dass der Landrat die Vokabel Kindeswohlgefährdung in den Mund nimmt, ist der Gesamtsituation geschuldet, die sich auf die Formel „viel zu wenig Platz für viel zu viele Kinder“ reduzieren lässt. 245 Plätze stehen aktuell (unter Einbezug des ABC-Hauses) zur Verfügung – genutzt werden sie freilich von 290 Kindern, da die Gemeinde die Möglichkeit ausreizt, Plätze zu teilen (Platz-Sharing).

„In einem Gespräch hat Landrat Quilling mich zur zeitnahen Behebung dieses Zustandes aufgefordert“, gibt Tobias Wilbrand wieder. „Andernfalls würde die entsprechende Streichung der Schulbetreuungsplätze erfolgen.“

Am Montagnachmittag hat der Rathaus-Chef Rektor Martin Höhn und Vertreter des Schulelternbeirats zum „Krisengipfel“ im Rathaus zu Gast gehabt. Wilbrand skizziert drei Optionen. Erstens: „Die Gemeinde baut selbst etwas Neues oder lässt Container aufstellen.“ Zweitens: „Im Bund mit der Schule werden alternative Betreuungsräume im Bestand aufgetan, wie es jetzt als Übergangslösung funktioniert.“ Aber: „Sobald die Schule weiter wächst, wird es eng.“ Mit Variante drei schließlich wäre niemandem gedient. „Sie lautet: Zurückfahren des Betreuungsangebots auf die Platzzahl, die das Raumangebot hergibt“, so Wilbrand.

Martin Höhn blickt derweil mit Sorge auf die möglicherweise heraufziehende Eiszeit zwischen Gemeinde und Kreis. „Es wäre fatal, etwas über die Jahre dermaßen gut und gemeinschaftlich Aufgebautes einzureißen. Von daher setze ich darauf, dass wir alle an einem Tisch die einvernehmliche Lösung finden.“ Des Schulleiters Beitrag zur Problematik ist der Blick nach vorn: „Ich sehe auf Sicht der kommenden fünf bis zehn Jahre unsere Schülerzahl eher stagnieren als steigen, der Brühl-Hype ebbt mit Blick auf Grundschulkinder ab, insofern sollte sich die Zahl der zu betreuenden Grundschüler bei 250 bis 280 pro Schuljahr einpendeln – eine Größenordnung, die mit einem Ersatzraum fürs ABC-Haus aufzufangen sein müsste.“ Dass jener Raum aus dem Schulbestand kommt, sieht Höhn indes kritisch. „Der Schulbedarf an Unterrichtsräumen steigt stetig, allein schon vor dem Hintergrund der Inklusion.“

