Probleme bei der Müllentsorgung

Egelsbach - Zugeparkte Straßen und Gehwege werden in Egelsbach immer mehr zum Problem bei der Müllentsorgung. Bürgermeister Jürgen Sieling ruft die Bevölkerung dazu auf, bei der Lösung mitzuhelfen.

„Immer häufiger erreichen die Gemeindeverwaltung Beschwerden, dass Gelbe Säcke nicht eingesammelt oder Abfalltonnen nicht geleert wurden“, berichtet der Bürgermeister. „Bei der Recherche nach den Ursachen für das Ausbleiben der Leerung erfahren wir in der Regel von den Entsorgungsunternehmen, dass die Müllfahrzeuge nicht ordnungsgemäß an die Grundstücke heranfahren konnten.“ Gründe seien zumeist zugeparkte Einfahrten in Sackgassen, Stichstraßen und Wendebereichen – oder, dass die Durchfahrt durch auf beiden Straßenseiten parkende Fahrzeuge verhindert wurde.

Erschwerend komme hinzu, dass aufgrund bestehender Auflagen („Sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen und Fahrwege für die Sammlung von Abfällen“) Müllfahrzeuge bei bestimmten Rahmenbedingungen nicht mehr in Sackgassen und Stichstraßen hineingefahren werden dürfen. „Auch dann nicht, wenn nach Einschätzung eines Laien dafür ,ausreichend‘ Platz wäre“, sagt Sieling und erläutert: „Bei Verstößen gegen die gesetzlichen Bestimmungen droht nicht nur ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, sondern unter Umständen erlischt auch der Versicherungsschutz. So ist es also keine Willkür, wenn ab und an eine Leerung nicht vorgenommen wird.“

In den genannten kritischen Bereichen versuche die Verwaltung durch Fahrbahnmarkierungen und Verkehrszeichen den notwendigen Korridor zu ermöglichen. „Doch leider werden diese Beschränkungen oftmals durch einzelne Anwohner ignoriert“, weiß der Verwaltungschef. „Die Leidtragenden dieses Verhaltens sind dann alle anderen Anwohner.“

Doch damit nicht genug: Der Fahrzeugbestand steige bundesweit unaufhörlich (2016 gegenüber 2015 um 1,8 Prozent, insgesamt sind 61,5 Millionen Fahrzeuge gemeldet) und somit natürlich auch in Egelsbach. Sieling: „Die Konsequenz ist logisch: Bei eh schon knappem Parkraum wird die Verdichtung in den Straßen immer größer, die Freiflächen werden weniger und am Ende wird das Zuparken von eigentlich freizuhaltenden Bereichen immer intensiver. Diesem Problem kann und will die Ordnungsbehörde nicht immer durch zusätzliche Verkehrszeichen oder Fahrbahnmarkierungen entgegenwirken. Denn dadurch würde das Parkplatzangebot auf alle Fälle reduziert, die Suche nach einem Parkplatz also nochmals erschwert. Und so lange Fahrzeughalter lieber auf der Straße stehen bleiben, weil Sie den Stellplatz auf dem eigenen Grundstück vor Angst eines möglichen Zuparkens durch andere nicht nutzen, werden wir auch keine spürbare Verbesserung der Lage erreichen.“

So könne die Verwaltung nur an Betroffene appellieren, individuelle Absprachen vor Ort zu schaffen, die allen Beteiligten das Leben ein wenig leichter machen: Anwohnern, Besuchern, Lieferanten und Dienstleistern wie der Müllabfuhr. „Ganz zu schweigen davon, dass damit im Falle eines Notfalls den Fahrzeugen der Rettungskräfte ein schnellerer Einsatz ermöglicht wird“, so Sieling.

Wer Fragen zu diesem Thema habe oder auch Anregungen, wie man den Zustand vor dem eigenen Grundstück verbessern kann (ohne dem Nachbarn zu schaden), könne ihn jederzeit ansprechen, betont Sieling: „Gerne schauen wir uns das direkt vor Ort an.“ Kontakt: s 405-126, E-Mail: vorzimmer@egelsbach.de (ble)