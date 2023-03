„Adebar“ – Storch bringt ein neues Baby nach Eppertshausen

Gaststätte des TAV unter der Regie von Vinko und Ivana Krolo neu eröffnet

+ © Dörr TAV-Vorsitzende Elke Arntz-Müller (links) war gestern die Erste, die den neuen Gaststätten-Betreibern Vinko und Ivana Krolo gutes Gelingen im „Adebar“ wünschte. © Dörr

Die Gaststätte des TAV Eppertshausen ist seit gestern wieder geöffnet: Am Mittag begrüßten die neuen Betreiber Vinko und Ivana Krolo die ersten Gäste und freuen sich beim Turn-Athletik-Verein ab sofort an sechs Tagen pro Woche auf Besuch.

Eppertshausen – Der neue Name des Lokals lautet „Adebar“ und hat damit ordentlich Ortsbezug – schließlich handelt es sich dabei um den volkstümlichen Begriff für den Storch, das Eppertshäuser Wappentier. Wer die Speisekarte betrachtet, entdeckt neben dem Vogel auch Karos in Rot und Weiß: ein deutliches Indiz dafür, dass beim TAV nun Kroaten bewirten.

Vinko Krolo ist 47 und kam Anfang der 90er-Jahre nach Deutschland. Sein älterer Bruder Ivan betrieb in Dieburg schon damals das kroatische Restaurant „Kleine Glocke“ in der Altstadt, das er noch immer führt, inzwischen unter dem Namen „Dalmacija“. „Dort habe ich 1993 angefangen zu arbeiten“, blickt Vinko Krolo zurück. „Danach war ich unter anderem im Restaurant ,Sitte’ in Darmstadt, wo ich viel gelernt habe.“

Seit 2007 ist der Gastronom selbstständig. Seither führt seine Familie in der Ober-Röder Kulturhalle das „Restaurant Brunnen am Theater“. Insgesamt hat Krolo zwei Brüder und zwei Schwestern, die allesamt in der Branche arbeiten. In Ober-Roden sind sein Bruder und seine Schwägerin involviert. Vinko und Ivana Krolo, die auch im Rödermärker Stadtteil wohnen, wird man nun in erster Linie in Eppertshausen antreffen.

Dort hätten sie sich beim TAV unter „mehr als zehn Bewerbern“ durchgesetzt, wie Vereinsvorsitzende Elke Arntz-Müller erzählt. „Für die Krolos hat gesprochen, dass sie hier in der Nähe schon bekannt sind und wir wussten, dass sie gute Gastronomen sind“, sagt Arntz-Müller.

Vinko Krolo kümmert sich mit einer Angestellten um Theke und Service, seine Frau ist mit zwei weiteren Kräften in der Küche aktiv. Auf die Teller bringen wollen sie kroatische Gerichte wie Fisch und Gegrilltes, aber auch Klassiker wie Schnitzel und Nudeln. „Auch an Vegetarier und Veganer ist gedacht“, verspricht Vinko Krolo.

Die Gaststube, die die Krolos neu gestrichen und mit Bildern aus ihrer kroatischen Heimat dekoriert haben, bietet 45 Personen Platz, der Saal der Vereinshalle nebenan fasst 80 Gäste. Im Biergarten können rund 60 Personen sitzen. Die Freiluft-Saison wollen die Krolos am 1. Mai mit Live-Musik einläuten. Ihre Vorgänger Andreas und Sybille Frank hatten Ende 2022 nach sechs Jahren beim TAV aufgehört. jd