Eppertshäuser Feuerwehr 125 Jahre alt

Teilen

Die Helden von einst, umringt von Blumenmädchen: Ein Bild zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Eppertshausen 1898 aus der Vereinschronik. © Feuerwehr

Die Eppertshäuser Brandbekämpfer haben eine bewegte Geschichte hinter sich. Ihren 125. Geburtstag feiern sie an diesem Wochenende.

Eppertshausen – Am 16. Januar 1898, also vor 125 Jahren, gründeten 54 Eppertshäuser Männer, die sich im damaligen Gasthaus von Valentin Müller versammelt hatten, die Freiwillige Feuerwehr. Das wird als Jubiläum selbstverständlich gefeiert. Festtermin ist der 1. bis 3. September, also das nächste Wochenende. Auch Besucher aus der Nachbarschaft und den Partnergemeinden werden erwartet.

Jahrhunderte, bevor die Eppertshäuser eine Feuerwehr als Verein gründeten und sich dann nach und nach vor allem auch technisch aufrüsteten, mussten sich die Einwohner sozusagen im Nahkampf Bränden mit wassergefüllten Eimern den Flammen nähern. Die Feuereimer bestanden aus Leder oder Segeltuch, wurden von Hand zu Hand gereicht. Zum Einsatz kamen auch Feuerleitern und Feuerpatschen. Das war alles wenig effektiv. Die alten Fachwerkhäuser brannten rasch lichterloh. Mit Feuerhaken – Haken an langen Stangen – versuchten früher die an der Feuerfront stehenden Männer, brennende Gebäude so rasch wie möglich einzureißen, um so die Feuersbrunst in Schach zu halten. Das gelang nur selten. Brände konnten ganze Dörfer und große Teile von Städten in Schutt und Asche legen.

„Feuerläufer“ in die Nachbarorte

In alten Chroniken verzeichnet ist in Eppertshausen um 1706 der Einsatz von „Feuerläufern“. Ein Gericht hatte dazu Heinrich Euler, Wilhelm und Johann Adam Müller und Johannes Kohl bestimmt. Wie aus einer Verordnung hervorgeht, die etwa 40 Jahre später präzisiert wurde, mussten die Feuerläufer in benachbarte Dörfer eilen, um bei Bränden um Hilfe zu bitten. Eine Nachbarschaftshilfe, die inzwischen selbstverständlich ist. So forderte die Einsatzabteilung der Eppertshäuser Wehr bei den Unwettern in diesem Sommer Nachbarschaftshilfe von anderen Wehren an oder half selbst dort.

Ab 1790 gehörte Eppertshausen einem „Feuersammelbezirk“ mit Urberach und Messel an. Damals kam schon eine tragbare Feuerlösch-spritze zum Einsatz, die in Messel stationiert war. Um 1830 schaffte die Gemeinde Eppertshausen eine eigene Feuerspritze an. Spritzenmeister war Erwin Scharf. 1891 wurden eine weitere Handspritze sowie eine Leiter angeschafft. Die Spritze musste von Hand gepumpt werden, was man unter Stress nicht lange durchhalten konnte. Mehrere Männer mussten sich immer wieder abwechseln.

1903 Bau des Spritzenhauses

Nach Gründung der Freiwilligen Feuerwehr im Jahre 1898 übernahm die Gemeinde die Beschaffung von Ausrüstung, beschloss auch den Bau eines „Spritzenhauses“, das dann 1903 am Dalles errichtet wurde. Dort hielt man „Löschgeräte“ einsatzbereit. Vorher waren zum Beispiel die Leitern der Wehr in der Pfarrscheune deponiert worden. Das Spritzenhaus war bis in die Nachkriegsjahre, also bis in die 50er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts hinein, unter anderem auch für die Unterbringung eines Gemeindebullen und eines Gemeindebocks in einem sogenannten Faselstall – ein Stall für männliche Zuchttiere – genutzt worden.

Die Haltung von Rindern und Ziegen gehörte selbstverständlich zum dörflichen Leben, ließ die Kriegsjahre und die Jahre danach leichter überstehen. Wichtig war da auch eine Gemeindewaage, die ebenfalls am Dalles stationiert war. Spätestens um 1960 hielten auch in Eppertshausen die Wirtschaftswunderjahre Einzug, ging es aufwärts. „Im Niederfeld“ wurde ein neues Feuerwehrhaus errichtet, das damals noch am Ortsrand lag. Es wurde später erweitert und ergänzt, teils in Eigenhilfe der Feuerwehrleute.

Nachwuchs für die Einsatzabteilung wächst aus der um 1986 gegründeten Jugendwehr nach. Und inzwischen gibt es auch eine Kinder-Feuerwehr, bei der Spaß im Vordergrund steht. zww

Drei Tage lang Festprogramm Am Freitag, 1. September, startet das große Fest rund um die Bürgerhalle um 18 Uhr mit einem Dämmerschoppen mit Livemusik von der Feuerwehrkapelle Rodgau auf der großen Außenbühne.

Am Samstag, 2. September, geht’s um 16 Uhr mit dem Festbetrieb los. Es folgt der offizielle Bieranstich auf der Bühne, wo es „DJonas“ bei der Jubiläumsfeier ab 19 Uhr richtig krachen lässt.

Am Sonntag, 3. September, beginnt der Familientag um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Danach ist Frühschoppen mit Livemusik vom Musikzug Niederissigheim aus Bruchköbel. Ein Highlight findet ab 11 Uhr auf dem Wilhelm-Körner-Platz statt: Hier werden sich Werkfeuerwehren, Feuerwehren, Hilfsorganisationen und die Polizei aus dem gesamten Landkreis den kleinen und großen Besuchern mit einer großen Fahrzeugausstellung präsentieren. re



Eine starke Truppe: Die Freiwillige Feuerwehr Eppertshausen wird 125 Jahre alt. An diesem Wochenende feiern die Wehrleute dieses Jubiläum mit ihren Gästen. © Feuerwehr

Bürgermeister Carsten Helfmann ist seit 1991 aktiver Feuerwehrmann in der Einsatzabteilung der Wehr. © zww

Bürgermeister Carsten Helfmann ist seit 1991 aktiver Feuerwehrmann in der Einsatzabteilung der Wehr. © zww

Das erste Spritzenhaus hatte die Gemeinde 1903 am Dalles errichtet worden, hier jeweils links auf einer © grafie und einer künstlerischen Darstellung. Repros: zww