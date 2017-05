Volksbank bangt um Standort

Vor großen Herausforderungen

Eppertshausen - Die Standortsicherung in Eppertshausen bleibt auch für die Zukunft die größte Herausforderung der Volksbank am Ort. Eine qualifizierte Versorgung gerade in Niedrigzinsphase erachtet das Geldinstitut für wichtig. Zudem beabsichtigt es eine stärkere Einbindung der Mitglieder über Vertreter.