Die Bike Brothers aus Eppertshausen

Die Bike Brothers aus Eppertshausen – das sind (oben) Daniel (links) und Markus Laufka. Am Samstag veranstalten sie ein Sommerfest inklusive Motorrad-Stuntshow. Im Vorfeld gibt es in ihrer Werkstatt noch einiges zu tun. © Dörr

„Der Metallmann und der Mechaniker“ aus Eppertshausen: So stellen sich Daniel und Markus Laufka auf ihrer Website vor.

Fast schon ein Understatement, schließlich sind beide Meister ihrer Handwerke, Daniel (35) im Metallbau und Markus (38) in der Zweiradmechanik. Ebenso bescheiden wie prägnant bringt es jener Name auf den Punkt, unter dem die Brüder in den vergangenen Jahren in Eppertshausen und mitunter weit darüber hinaus zum Begriff geworden sind: die Bike Brothers.

So nennt sich auch ihre Fachwerkstatt in der Oberwaldstraße, in der die beiden seit 2016 Motorrad-Services aller Art anbieten und darüber hinaus Maschinen diverser Fabrikate zu Custombikes umgestalten, die auf Shows teils preisgekrönt werden. Mit dabei ist auch Kosta Raeschki, Azubi im dritten Ausbildungsjahr.

Womit man im Gespräch mit den Laufkas gleich beim Personal ist: „Unser Auszubildender lernt von der Pike auf nicht nur die Zweiradmechanik, sondern auch die Metallbearbeitung“, sagt Daniel Laufka. „Und das in einer Qualität, die sonst nicht selbstverständlich ist.“ Eine andere Auszubildende hatten die Laufkas in ihrer jungen Firmengeschichte schon zum Abschluss gebracht, „dann musste sie mit der Arbeit aus gesundheitlichen Gründen aber aufhören“. Auch Raeschki, den es aus familiären Gründen ins Ausland ziehen wird, wird nach der Ausbildung nicht bleiben. Ein neuer Azubi ist zwar schon gefunden, doch die Einstellung von externen, bereits fertigen Fachkräften sei selbst für Betriebe mit positivem Ruf schwierig: „Der Wunschkandidat ist ein Zweiradmechaniker. Die guten Leute sind aber alle unter.“

Manche machen sich auf der Suche nach neuen Herausforderungen, mehr beruflicher „Beinfreiheit“ und besserem Verdienst auch selbstständig – wie die Bike Brothers vor sechs Jahren. „Die Halle haben wir aber schon seit 2012“, sagt Markus Laufka. Wie sein Bruder kam er bereits als Jugendlicher mit Mopeds und Motorrädern in Berührung, entwickelte eine Leidenschaft, auch wenn gerade Markus bedauert, dass er aktuell „viel zu wenig“ selbst im Sattel sitze. Zunächst schraubten beide hobbymäßig an den Krädern, arbeiteten bis 2016 als Angestellte. Dann warfen sie ihren Hut als Unternehmer in den Ring, „ein Stück Selbstverwirklichung“, wie Daniel es formuliert.

Sommerfest mit Stuntshow am 10. September Das Sommerfest findet am Samstag, 10. September, von 10 bis 16 Uhr im Hof der Bike Brothers-Werkstatt, Oberwaldstraße 8a, statt. Bei freiem Eintritt soll die Show ab dem späten Vormittag im etwa einstündigen Rhythmus mehrmals wiederholt werden Auch eine Bikeshow findet statt, bei der jeder Gast nach Belieben seinen eigenen Feuerstuhl auf einer Bühne präsentieren und den fachlich gewiss interessierten Mitbesuchern Besonderheiten erläutern kann. Das Sommerfest richtet sich aber nicht nur an Biker und eingefleischte Fans der Szene: „Jedermann, auch wenn er kein Motorrad fährt, und auch Familien mit Kindern sind willkommen“, sagt Markus Laufka. Für die Kids gibt es eine Hüpfburg, für alle Gegrilltes und Getränke. Auch Einblicke in ihre Werkstatt gewähren die beiden aus Dietzenbach stammenden Inhaber der Bike Brothers GbR.

Markus hingegen hebt die damit gewonnene Vielfalt an Aufgaben hervor: „Wir wollten uns nicht selbstständig machen, um jeden Tag weiter Ölwechsel vorzunehmen. Dieser Plan ist voll aufgegangen!“

Unter anderem das Verpassen neuer Aufbauten und Designs bei den Bikes, die deren aus ganz Deutschland stammende Inhaber allzu gern auch auf Veranstaltungen präsentieren, erfüllt die beiden Männer. „Es muss aber nicht immer ein Custombike sein, das eine Show gewinnt“, sagt Markus Laufka. Auch klassische Leistungen wie Reparaturen, Montagen und Inspektionen gehören zum Portfolio.

Damit sind ihr Auszubildender und sie gut ausgelastet: „Wenn wir weiter werben und noch mehr Auftragswachstum generieren würden, wäre das nur mit mehr Personal zu stemmen.“ Das durchaus werbewirksame Sommerfest lassen sich die Bike Brothers aus der Eppertshäuser Oberwaldstraße nach zweijähriger Corona-Zwangspause dennoch nicht nehmen. (Jens Dörr)