Das Gelöbnis der Eppertshäuser

Mit einer Lichterprozession, der ein Gottesdienst am Außenaltar der Wallfahrtskirche vorausgeht, beginnt in Dieburg traditionell am Vorabend des Festes „Mariä Geburt“ die „Große Wallfahrt“. Morgen Abend ist es wieder soweit. Die Wallfahrten nach Dieburg haben eine jahrhundertealte Tradition. Seit 1944 ist auch eine große Gruppe aus Eppertshausen und Münster dabei. © zww

Dieburg ist im September wieder das Ziel zahlreicher Pilger. Die aus Eppertshausen haben einen besonderen Grund für die Wallfahrt.

Dieburg/Eppertshausen – Seit dem Mittelalter ist Dieburg ein Wallfahrtsort für Katholiken. Da gab es bereits im Jahr 1232 eine Marienkapelle als Vorgängerin der heutigen Wallfahrtskirche, die auch als Gnadenkapelle bezeichnet wird. Denn darin wird eine Pietà verehrt, eine Skulptur der „Schmerzhaften Muttergottes“, die ein unbekannter Künstler vor mehr als einem halben Jahrtausend fertigte und die den Hauptaltar ziert. Neben dem Altar sind sogenannte Votivtafeln angebracht, auch aus jüngerer Zeit, als Zeichen des Dankes für Gebetserhörungen.

Der September ist im katholisch geprägten Dieburg seit alters her neben dem Marienmonat Mai der wichtigste Wallfahrtsmonat mit seiner Lichterprozession am 7. September, dem Vorabend des Festes „Mariä Geburt“ am 8. September. Dieser Tag gilt in Dieburg als „Große Wallfahrt“. Den Festgottesdienst Donnerstagabend ab 19 Uhr zelebriert der irische Bischof Donal McKeown aus dem nordirischen Bistum Derry am Außenaltar der Wallfahrtskirche mit anschließender Lichterprozession.

Am folgenden Morgen, am Freitag, werden schon um 7 Uhr die Wallfahrer aus Kirchzell nahe Amorbach an der Gnadenkapelle zu einer Eucharistiefeier erwartet. Die Kirchzeller sind besonders treue Wallfahrer. Sie kommen nachweislich seit fast 400 Jahren nach Dieburg zum Gnadenbild, ließen sich auch in Kriegs- und Krisenzeiten nicht davon abhalten. Vor drei Jahren waren sie zum 390. Mal gepilgert.

Den Festgottesdienst am Freitag zelebriert um 10 Uhr der leitende Pfarrer des Pastoralraums Offenbach, Andreas Puckel. Eine Marienandacht mit Friedensgebet ab 14.30 Uhr schließt sich an. Sie wird vom Dieburger Katechese-Ausschuss vorbereitet.

Am Sonntag, 10. September, folgt die sogenannte Stadtwallfahrt. Da werden um 8 Uhr auch die Wallfahrer aus Eppertshausen zur Eucharistiefeier erwartet. Die Eppertshäuser erfüllen ein Gelöbnis aus dem schlimmen Kriegsjahr 1944. Als ringsum im Rhein-Main-Gebiet bei schweren Bombenangriffen die Großstädte in Flammen aufgingen und Rauchsäulen drohend am Horizont in der Mainebene zu sehen waren, gelobten die Eppertshäuser, jährlich zum Gnadenbild nach Dieburg zu pilgern, wenn ihre Gemeinde verschont bliebe. Und das war der Fall. Auf Eppertshausen und Münster fielen trotz der nahen Munitionsanstalt Muna keine Bomben, anders als etwa in Dieburg oder Babenhausen.

Den Festgottesdienst um 10 Uhr hält der aus Münster stammende Militärdekan a.D., Monsignore Rainer Schadt, zeitgleich mit einer Kinderkirche. Nachmittags lädt ab 14.30 Uhr die Frauengemeinschaft der Dieburger Pfarrei „St. Peter und Paul“ zur Marienandacht.

Am Dienstag, 12. September hält Pfarrer Dr. George Amdadan aus Worms-Nordstadt um 14.30 Uhr einen Wallfahrtsgottesdienst für Senioren. zww

Die Pietà am Hochaltar der Gnadenkapelle, auch bekannt als Dieburger Gnadenbild, ist das Ziel der Wallfahrer. © Archiv