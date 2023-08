„Open Mic Night“ der Passionsspiele Eppertshausen

Einer Bühne Leben einhauchen

+ © Just Jenny Magerkort und Zoe Fuchs (rechts) überzeugten bei der „Open Mic Night“ mit ihrem japanischen Sprachtalent. © Just

Der Verein Passionsspiele aus Eppertshausen lädt zur „Open Mic Night“. Doch die Besucher trauen sich noch nicht so recht auf die offene Bühne.

Eppertshausen – Dinge wie Karaoke, Luftgitarrensolo, Stand-up-Comedy, Poetry Slam oder ein Intermezzo auf einem x-beliebigen Instrument erwartet man vor allem bei ausgelassenen Jugendfeiern oder Studentenpartys. Dass der Eppertshäuser Verein Passionsspiele am Samstag dazu einlud, dürfte im Ort sicherlich für Verwunderung und auch Respekt gesorgt haben. Unter dem Motto „Open Mic Night“ (etwa „Nacht des offenen Mikrofons“), baten die Veranstalter ins Jugendheim der katholischen Kirche. Jeder durfte dort das vorführen, was er mag oder für unterhaltsam hält.

Die Idee dazu kam Zoe Fuchs, deren Onkel Patrick der neue Regisseur der Eppertshäuser Passionsspiele ist. Zusammen veranstalteten die beiden vor wenigen Wochen einen Workshop für Theaterinteressierte. In der Bürgerhalle führten sie ein ganzes Wochenende in die Grundlagen des Schauspielhandwerks ein. Dabei entsprang bei der 27-jährigen Regisseurin und professionellen Filmemacherin die Idee für eine offene Bühne.

Die meisten waren zum Zuschauen da

Sigrid Belzer, die sich im Verein um Kommunikation und Eventmanagement kümmert, setzte die Sache dann technisch um, getreu der Ankündigung „Wir sorgen für Technik und Getränke, ihr gestaltet das Programm“. Vor allem das Einspielen der Hintergrundmusik war ihre Aufgabe.

Wie sich zeigte, ist der Gewinn von Freiwilligen, die einer offenen Bühne Leben einhauchen, gar nicht so einfach. Von den rund 20 Anwesenden, die in der Mehrzahl zum mittleren und älteren Jahrgang gehörten, hatte die Mehrzahl die Absicht, vor allem die Darbietungen anderer zu verfolgen oder die Veranstaltung mit ihrer Anwesenheit zu unterstützen. Zum Glück waren die Organisatoren vorbereitet, in einem solchen Fall mit gutem Beispiel voranzugehen.

Das demonstrierte Zoe Fuchs mit einem sogenannten „Lip-Sync-Auftritt“. Das steht für Lippensynchronisationsbewegung und bedeutet, dass die Akteure mit ihren Lippen ein Gesangsstück, das vom Band kommt, imitieren. Das Internet ist voll mit lustigen kleinen Filmchen, bei denen große Stars nachgeahmt werden. Lip-Sync ist mit dem allseits bekannten Playback verwandt. „Besonders oft kommt es in der Drag-Szene zum Einsatz“, weiß Zoe Fuchs. Dort treten Männer als Frauen verkleidet auf. „Durch Kleidung, Perücke und Make-up ist das körperlich oft so anstrengend, dass kaum noch Kraft zum Singen bleibt. In der Folge wird Lip-Sync praktiziert“, ergänzt die Eppertshäuserin.

Abba geht immer

Sie wartete mit einem Stück aus dem japanischen Pop-Bereich auf, was sich damit erklären lässt, dass sie sieben Jahre lang diese Sprache erlernte. Danach folgte ein gemeinsamer Auftritt mit Freundin Jenny Magerkort aus Kassel, die sogar richtig auf Japanisch sang. Sie hat die Sprache aus dem Land der aufgehenden Sonne studiert. Regelrecht prädestiniert für Lip-Sync sind die Songs der schwedischen Popgruppe Abba, was Sigrid Belzer mit der Interpretation von „Dancing Queen“ belegte. Wie bei vielen anderen Stücken der Band sind viele Textzeilen hinreichend bekannt, womit ein Lip-Sync einfach umzusetzen ist. Dazu entsteht mit Abba sofort eine gute Stimmung im Raum.

Der Auftritt einer Mutter mit ihren beiden Kindern, die sich zu einem bekannten Lied aus der Eiskönigin bewegen wollten, klappte nicht ganz: Den Nachwuchs übermannte dann doch die Schüchternheit, weshalb er sich hinter den Beinen der Mutter versteckte. Dafür kamen als weitere Höhepunkte Gedichte und ein Sketch zum Tragen.

Der Abend bewies, dass die Aussage „Ich hab‘ kein Talent“ falsch ist. Denn es gibt genug Möglichkeiten, sich unterhaltsam in Szene zu setzen, auch ohne wirklich singen oder ein Instrument spielen zu können. Letztlich ist nur ein bisschen Mut notwendig. Mit der „Open Mic Night“ wurde indirekt auch eine Brücke zur Neuauflage der Passionsspiele 2024 geschlagen, denn ganz gleich ob Lip-Sync oder das Spielen der Leidensgeschichte Jesu: Beides ist eine Form der Darstellung, und für beides braucht es Mitwirkende, die sich was trauen.