Feuerwehr Eppertshausen 125 Jahre alt

Von: Jens Dörr

Aus den Anfängen der Eppertshäuser Feuerwehr stammt dieses Löschfahrzeug, hier beim Jubiläumsumzug in Münster im vergangenen Jahr. Die Eppertshäuser Wehr wird 125 Jahre alt und arbeitet intensiv mit den Brandschützern aus Münster zusammen. © Dörr

Die Eppertshäuser Feuerwehr feiert ein 125-Jahre-Fest. Sie ist der größte Verein im Ort. Tagsüber helfen die Kameraden aus Münster bei größeren Einsätzen.

Eppertshausen – Es war im vergangenen Jahr einer der Hingucker beim Jubiläumsumzug der Freiwilligen Feuerwehr Münster: Die Brandschützer aus Eppertshausen zogen zum 150-jährigen Bestehen der Nachbarwehr ein historisches Löschfahrzeug aus ihrer eigenen Anfangszeit mit. Die reicht zwar „nur“ 125 Jahre zurück, wird 2023 aber trotzdem gefeiert. Gründe hat die Eppertshäuser Feuerwehr einige, ist in einem aber doch auf die Kollegen der größeren Wehr aus Münster angewiesen.

Gemeint ist die Tagesbereitschaft unter der Woche. Weil von den rund 40 Personen in der Eppertshäuser Einsatzabteilung der Großteil zur Arbeit auspendelt, stehen für größere Einsätze zu wenige eigene Kräfte zur Verfügung. „Einsätze der Kategorien F1 und H1 kriegen wir an normalen Arbeitstagen noch hin“, sagt Achim Joha, Vorsitzender des Feuerwehrvereins und selbst aktiver Feuerwehrmann. Hinter den Abkürzungen stecken Kleinbrände (F1) und kleinere Hilfeleistungen (H1). „Ölspuren, Mülleimer-Brände oder andere kleine Einsätze“, konkretisiert Joha. „Bei größeren Einsätzen – vor allem mit Personenschaden – unterstützt uns seit vielen Jahren die Münsterer Wehr.“ Zwar arbeiteten acht Einsatzkräfte bei der Gemeinde Eppertshausen und seien auch werktags am Vor- und Nachmittag präsent. Manchmal wären das aber schlicht nicht genug. „Die Zusammenarbeit mit Münster funktioniert sehr gut, die Feuerwehr-Familie geht durch dick und dünn“, lobt Joha.

Muna-Waldbrand sorgt für Mitglieder-Boom

Rund 100 Einsätze absolviert die Eppertshäuser Feuerwehr pro Jahr. Bei der Einsatzart nähmen Extremwetter-Ereignisse zu. Und die Dimensionen: Als die Wehr aus Eppertshausen 2022 mit den Münsterer Kollegen tagelang den anstrengenden und gefährlichen Muna-Brand bekämpfte, ging das als ein einziger Einsatz in die Statistik ein. „Durch den großen Waldbrand haben wir über 100 neue Mitglieder gewonnen“, sagt Joha. Dem Feuerwehrverein gehören nun 915 Personen an, womit er der größte Verein in Eppertshausen ist. „Das zeigt die Wertschätzung für unsere Arbeit!“

Auch beim Nachwuchs laufe es gut. „Bei unserer Kinderfeuerwehr haben wir bei 15 Kids aktuell einen Aufnahmestopp verhängt“, sagt Joha. Aus der Jugendwehr träten bald Brandschützer in den aktiven Dienst über. Auch der Fuhrpark sei „sehr modern, bei unseren sechs Fahrzeugen sind wir auf einem Topstand!“ Im Frühjahr 2024 soll noch ein hochmodernes Tanklöschfahrzeug das derzeit älteste Modell des Stützpunkts im Niederfeld ersetzen. „Beim Equipment können wir auch durch den großen Feuerwehrverein viele Anschaffungen tätigen“, sagt Achim Joha.

Die Eppertshäuser Feuerwehr bündelt die Feierlichkeiten zum 125. Geburtstag vom 1. bis 3. September mit Live-Musik, DJ, Gottesdienst und Fahrzeugausstellung an der Bürgerhalle in der Gemeinde. Dort können Besucher dann auch das alte Löschfahrzeug von der Jahrhundertwende bestaunen. Befüllt wurde sein Wasserbecken damals übrigens mit Eimern und aus Gewässern, weil es in Eppertshausen noch kein Hydrantennetz gab. Gezogen wurde es von Pferden – oder, wenn keine verfügbar waren, von bis zu vier starken Männern.