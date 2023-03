Eppertshäuser haben schon 30 Module bestellt

Von: Ralf Enders

Ein Selfie für die Solarenergie: Bürgermeister Carsten Helfmann (rechts) und Steffen Rother von der Eppertshäuser Solarinitiative. © Carsten Helfmann

Das Interesse an sogenannten Balkonkraftwerken ist auch in Eppertshausen groß. Der kleine Saal der Bürgerhalle war restlos besetzt bei der ersten Infoveranstaltung am Donnerstagabend; einige der knapp 200 Interessenten mussten sogar stehen.

Eppertshausen – Wichtigstes Ergebnis der Veranstaltung: Eine private Solar-Initiative für die Gemeinde – Voraussetzung für lukrative Sammelbestellungen über die federführende Roßdorfer Energie-Gemeinschaft (REG.eV) – ist gegründet. Neben dem Organisatoren Steffen Rother unterstützen weitere Bürger das Projekt.

Michael Anton von der REG.eV berichtete in einem Vortrag über die Mini-Photovoltaikanlagen für den Balkon oder Solarsteckermodule, wie die Elemente offiziell genannt werden. Maximal zwei der etwa 1,80 Meter auf 1 Meter großen dürfen privat betrieben werden. „Es wurden direkt ohne weitere Beratung über 30 Module bereits bestellt“, sagte Bürgermeister Carsten Helfmann (CDU) zum Erfolg des rund zweistündigen Abends. Eppertshausen bezuschusst den Kauf laut einem Beschluss der Gemeindevertretung mit 50 Euro beim Kauf eines und 100 Euro beim Kauf zweier Module. 25 000 Euro stehen dafür im Haushalt bereit.

Infos

Bestellungen und Beratungswünsche können über Steffen Rother unter solar-epp@web.de beantragt werden.

„Nachhaltiges Eppertshausen“ Der Infoabend zu den Balkonkraftwerken war der Beginn der Veranstaltungsreihe „Nachhaltiges Eppertshausen“.

Am Dienstag, 25. April, erläutert um 19 Uhr die LandesEnergieAgentur das Thema „Energieberatung bei Ein- und Zweifamilienhäusern Baujahr 50er- bis 80er-Jahre“ sowie Fördermittel. Im Anschluss können Hauseigentümer eine Beratung eines zertifizierten Energieberaters bei der Gemeinde beantragen. Die Bestandsaufnahme und Erstberatung ist laut Bürgermeister Helfmann für die Eigentümer kostenlos. 30 000 Euro stehen im Eppertshäuser Etat dafür bereit. Das Land Hessen gibt 10 000 Euro hinzu. Bis zu 250 Beratungen sind so möglich.

Im Mai oder Juni soll es eine weitere Infoveranstaltung zu Photovoltaikanlagen geben. re