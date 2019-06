So soll nachhaltige Bildungsarbeit sein

„Jetzt nach dem Sieg hängen sich alle dran, doch wollen wir eines nicht verschweigen: Die Kindertagesstätte St. Sebastian steht unter kirchlicher Trägerschaft."

Eppertshausen – Freudige, aber auch mahnende Worte kamen von Pfarrer Harald Christian Röper zur großen Heim-Feier der „Besten Kita Deutschlands“, zu der jetzt in den Kindergarten in dessen Räumlichkeiten eingeladen wurde. Und Markus Alexander Ochs, Leiter der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) in Hessen, der für den Veranstalter des mit 25.000 Euro dotierten Kita-Preises durchs Programm führte, freute sich, unter den Ehrengästen auch CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Mannes, Eppertshausens Ersten Beigeordneten Lutz Murmann sowie Vertreter mehrerer Schulen begrüßen zu können.

Der Bewegungsraum der Kita platzte aus allen Nähten, als ein buntes Programm die Siegerfeier umrahmte. „Reflektiert, kompetent, inklusiv und dies mit hoher Kontinuität über 40 Jahre“ habe sich die Kita St. Sebastian entwickelt und gegen 1601 Mitbewerber beim Preis um den Titel der besten alle deutschen Kindertagesstätten durchgesetzt, lobte Ochs: „So stellen wir uns nachhaltige Arbeit vor.“

+ Erster Beigeordneter Lutz Murmann verlieh mit Freude jedem Kita-Kind eine Erinnerungsmedaille. © Th. Meier

Die Bildungs- und Entwicklungsbedingungen von Kindern und Jugendlichen zu fördern sei die Aufgabe der Stiftung und Teilhabe werde dabei groß geschrieben. Und damit auch allen gedankt werden könne, die am Sieg mitgewirkt haben, feiere man nun mit den Kindern und Beteiligten gemeinsam. Ochs forderte alle auf, sich an ein Motto von Oliver Cromwell zu halten: Wer aufhört, besser sein zu wollen, hat aufgehört, gut zu sein.

Bundestagsabgeordnete Mannes, die in Berlin die Preisvergabe miterlebte, freute sich über die Heim-Feier, die schließlich auch eine Wertschätzung der Kinder in St. Sebastian sei. Gern habe sie den Wettbewerb verfolgt, sei im Januar erstmals zu Besuch in der Kita gewesen, als sich schon abgezeichnet habe, dass sie berechtigte Hoffnungen auf den ganz großen Erfolg habe. „Die Kinder, die in ihrer Einrichtung so stark an der Gestaltung am Tagesablauf beteiligt werden, lernen schon früh gelebte Demokratie“, lobte die Bildungspolitikerin die „hervorragende frühkindliche Erziehung“.

+ Bejubelt und beklatscht: Der Pokal für die „Beste Kita Deutschlands“ ist im neuen Heim von St. Sebastian angekommen. Fotos: Th. Meier © Th. Meier

Pfarrer Röper schloss sich dem an. Jede Gemeinschaft habe ihre Regeln, und: „Das Fundament wird in den ersten drei Lebensjahren gelegt.“ Er lobte die Arbeit in der Kita, die auch eine politische sei. Er freue sich, wenn in ein paar Jahren die dort miterzogenen Kinder einmal mit an forderster Front der Friday-for-Future-Bewegung mitliefen.

Kita-Leiterin Gerlinde Ries-Schemainda findet es wunderbar, dass die Arbeit des gesamten Teams und der Eltern solch eine Auszeichnung und Würdigung erfahren habe. Ihr großes Lob ging auch an die Eltern für deren Mitarbeit: „Sie brauchen wir, um unser pädagogisches Konzept umzusetzen.“ Sie seien nicht nur da, um vor Festen Kuchen zu backen. Und die Kita-Chefin wusste auch, dass das Team es nicht immer leicht habe mit ihr, die Reflexion und Weiterentwicklung einfordere.

Zum Schluss der Feier wurde noch ein Schild vom freudigen Ereignis aufgehängt.

VON THOMAS MEIER