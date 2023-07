Riesiger Park in Eppertshausen geplant

Auf der „Merck-Wiese“ nahe Eppertshausen soll ein riesiger Solarpark entstehen. Links im Bild zu sehen ist der Weg, der von der Thomashütte zum Rallenteich führt. © Dörr

In Eppertshausen soll auf mehr als neun Hektar Fläche ein riesiger Freiflächenpark für Solarenegie entstehen.

Eppertshausen – Schon in zwei Jahren könnten alle Eppertshäuser Haushalte mit Solarstrom versorgt werden, der direkt vor ihrer Tür erzeugt wird: Die Gemeindevertreter haben am Mittwochabend einstimmig den Bau einer riesigen Photovoltaik-Anlage auf der „Merck-Wiese“ zwischen dem Gutshof Thomashütte und dem Rallenteich im Westen der Gemarkung befürwortet. Zugleich ebneten sie dem Großprojekt mit einem wichtigen Beschluss den Weg. Auf mehr als neun Hektar könnte bis 2025 ein Solarpark entstehen, in den die Greenovative GmbH aus Nürnberg 7,5 Millionen Euro investieren will und dessen Leistung für die Stromversorgung sämtlicher 2 700 Haushalte in Eppertshausen reichen würde.

Der fränkische Investor, der ähnliche Projekte bereits realisiert hat, hält die 91 454 Quadratmeter unter anderem deswegen für eine Freiflächen-PV-Anlage geeignet, weil in der Nähe eine (von e-Netz Südhessen betriebene) Mittelspannungsleitung existiert. Zudem liegt die Fläche außerhalb von Schutzgebieten, besteht größtenteils aus einer Wiese und wird derzeit von einem Makler zum Verkauf angeboten. Früher gehörte das Areal der Familie Merck, was ihm im Volksmund bis heute seinen Namen gibt. Aktuell ist Green-ovative noch kein Besitzer der Fläche.

15500 Paneels auf der „Merck-Wiese“

Das Unternehmen dürfte seine Kaufbemühungen nun aber konkretisieren. In der Gemeindevertretung ging es jetzt darum, den Flächennutzungsplan hinsichtlich des Flurstücks dahingehend anzupassen, dass es dort künftig als „Fläche für regenerative Energieerzeugung durch eine Photovoltaik-Freiflächenanlage“ geführt wird. Dies schafft die Basis für die Durchführung eines Bauleitplanverfahrens. Einen entsprechenden Antrag hatte Greenovative Mitte Mai vorgelegt.

Der Investor hatte sein Vorhaben in der Woche zuvor im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss vorgestellt, der danach eine wohlwollende Behandlung des Anliegens empfohlen hatte. Dem folgten die Gemeindevertreter von CDU, SPD und FDP am Mittwoch ohne Ausreißer und mit Wortbeiträgen, aus denen überwiegend Begeisterung sprach.

Zustimmung von allen Parteien

„Wir begrüßen das Projekt sehr“, sagte etwa Ann-Katrin Brockmann, Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten, die den Solarpark ob ihrer absoluten Mehrheit auch solo hätten auf den Weg bringen können. Was aber nicht nötig war, weil sowohl Günter Schmitt für die Genossen als auch Thorsten Weber für die Liberalen die Vorzüge der Ansiedlung priesen. Schmitt lobte in ökologischer Hinsicht, dass die Paneele „auf Stelzen gebaut werden, sodass die Versiegelung des Bodens minimal ist und darunter zum Beispiel noch Schafherden gehalten werden können“. Weber nannte die Pläne von Greenovative „eine große Chance für Eppertshausen“.

Der Solarpark soll nicht nur rund zehn Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen, sondern der Gemeinde auch Gewerbesteuer in die Kasse spülen. Rathaus und Gemeindevertreter stellten heraus, dass die Kommune im laufenden Betrieb wenig Arbeit mit der Anlage haben werde: Sie will und wird nicht selbst Betreiber des Solarparks sein, weil ihr dafür Personal und Know-how fehlen. Dies soll Greenovative tun, das auch den Löwenanteil der Investitionen stemmen wird. Noch offen ist, inwieweit sich Eppertshäuser Bürger ebenfalls finanziell am Bau der Anlage beteiligen und in den ertragreichen Folgejahren an den Renditen partizipieren können. In der Gemeindevertretung stand ein 25-prozentiger Anteil der Investitionskosten (also rund zwei Millionen Euro) im Raum, den das Unternehmen bei privaten Kleininvestoren einsammeln könnte.

Möglichkeiten in Sachen Fernwärme

Derlei Fragen sollen in den nächsten 18 Monaten beantwortet werden. Diesen Zeitraum kalkulieren Investor und Gemeindevertreter aktuell für die weitere Planung und das zugehörige Verfahren. Die Bauzeit selbst würde im Anschluss nur ein halbes Jahr in Anspruch nehmen, von dem nur wenige Wochen aufs Aufstellen der Paneele entfielen. Deren „irre Zahl“ (CDU-Gemeindevertreter Hans-Dieter Lehnen) führte noch einmal die Dimension des Geplanten vor Augen: Die Rede ist von 15 500 Stück. Ob es wirklich so viele oder doch einige weniger werden und wie viele Bäume gerade im südöstlichen Bereich der Merck-Wiese gefällt werden müssen, ist wie manch weiterer Punkt noch zu klären.

Dass der gigantische Solarpark im anstehenden Bauleitplanverfahren scheitern könnte, davon ging in der Gemeindevertretung jedoch niemand aus. Vielmehr dachten manche Abgeordnete schon daran, welche Chancen er Eppertshausen böte, wenn er voraussichtlich ab 2025 Strom produziert. „Dieser Solarpark würde uns auch alle Möglichkeiten in Sachen Fernwärme eröffnen“, prognostizierte Hans-Dieter Lehnen. „Wenn wir die richtigen Türen öffnen, ist dies ein großer Schritt Richtung klimaneutraler Gemeinde Eppertshausen!“

Solarparks haben Fachleuten zufolge ein großes Potenzial, um die Ziele der Energiewende zu erreichen. Bald auch in Eppertshausen? © Symbolfoto: dpa

Angemerkt: Viele Vorteile, ein Problem Von Ralf Enders Freilich wäre es schön, wenn wie von Zauberhand alle Hausdächer mit Photovoltaik-Modulen versehen wären und jeder den Strom produziert, den er braucht. In der Realität dauert das jedoch zu lange, und das Geld dafür hat beileibe nicht jeder. Solarparks hingegen sind nicht die schlechteste Lösung, Klimaziele zu erreichen. Schaden sie nicht der Umwelt? Nein, im Gegenteil. Sie können – vor allem, wenn sie auf Stelzen daherkommen, – ökologisch ein echter Gewinn sein. Mit dem Hopfenanbau unter Solarmodulen etwa hat man gut Erfahrungen gemacht. Die Pflanze, die es nicht allzu sonnig mag, wird geschützt und braucht weniger Wasser.

Ein Problem der Freiflächen-Photovoltaik muss die Branche allerdings noch lösen: Diebe haben längst die Energiewende für sich entdeckt und stehlen massenhaft Module und Wechselrichter.