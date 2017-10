OFC-Club erinnert an Kickers-Träume

Eppertshausen - Der erste Fan-Club der Offenbacher Kickers, der OFC–Club 1968 Eppertshausen, feiert im nächsten Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Grund, sich bereits jetzt auf das Ereignis einzustimmen.

Als der Club gegründet wurde, sind die Offenbacher Kickers zum ersten Mal in die erste Bundesliga aufgestiegen. Aus diesem Anlass besucht der ehrenamtliche Archivar des Kickers-Fan-Museums, Harald Spoerl, am kommenden Dienstag, 3. Oktober, den altehrwürdigen Club in der TAV-Gaststätte an der Jahnstraße 2.

Unter dem Motto „Manchmal werden Träume wahr“ lässt der sachkundige Referent die gelungenen und weniger gelungenen Aufstiegsrunden der Kickers Revue passieren. Alle, die sich für die Offenbacher Kickers und ihre wechselvolle Geschichte interessieren oder diese turbulenten Zeiten hautnah miterleben konnten, sind zu diesem Vortrag eingeladen. Er beginnt am Dienstag um 19 Uhr im kleinen Saal der TAV-Gaststätte. (tm)

