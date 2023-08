Feuerwehren aus Eppertshausen und Münster die ganze Nacht im Einsatz

Von: Ralf Enders

Ein umgestürzter Baum blockierte am Mittwochabend die Kreisstraße von Eppertshausen nach Messel. Allein die Eppertshäuser Feuerwehr musste wegen des schweren Unwetters zu 35 Einsätzen ausrücken. © Feuerwehr Eppertshausen/p

Die schweren Unwetter am Mittwochabend haben die Feuerwehren aus Eppertshausen und Münster in Atem gehalten, sie mussten zu Dutzenden Einsätzen ausrücken.

Eppertshausen/Münster – Die schweren Unwetter am Mittwochabend über der Region haben auch den Feuerwehrleuten in Eppertshausen und Münster eine schlaflose Nacht beschert. Die freiwilligen Helfer mussten zu Dutzenden Einsätzen ausrücken und waren bis in die frühen Morgenstunden des gestrigen Donnerstags beschäftigt. Glücklicherweise wurde offenbar niemand verletzt.

Rettungswagen eingeschlossen

Der Eppertshäuser Feuerwehr wurden 35 Einsatzstellen gemeldet, wie eine erste Bilanz auswies. Ab 21.14 Uhr waren mehr als 50 Helfer unterwegs. „Etliche Keller“ im Gemeindegebiet seien voll mit Wasser gelaufen, auch ein Aufzugsschacht war betroffen. Zudem galt es, einige Bäume von der Fahrbahn zu schaffen. Sogar eine Rettungswagenbesatzung war von umgestürzten Bäumen eingeschlossen und musste befreit werden. Unterstützung erhielten die Eppertshäuser Blauröcke von ihren Kollegen aus Dieburg und Rodgau. Gestern Nachmittag war im Feuerwehrhaus das große Aufräumen angesagt, auch Bürgermeister und Feuerwehrmann Carsten Helfmann, säuberte Gerät und bereitete Fahrzeuge und Material für den nächsten Einsatz vor.

Nicht ganz so heftig, aber doch arbeitsreich war die Nacht für die Feuerwehr in Münster. Wie Pressesprecher Michael Sühl gestern mitteilte, wurden er und seine Kameraden am Abend und in der Nacht zu 23 Einsätzen gerufen, am Donnerstagmorgen dann noch einmal zu dreien. 40 bis 50 Münsterer Feuerwehrleute seien aktiv gewesen. In der Hauptsache mussten auch sie vollgelaufene Keller auspumpen. „Das Unwetter hat die Wehren relativ unvorbereitet getroffen“, sagte Sühl, „wir wussten schon, dass die Lage kritisch ist, dachten aber, die Gewitter zögen vorbei.“

520 Hilfeersuchen im Landkreis

Im ganzen Landkreis Darmstadt-Dieburg waren nahezu alle Feuerwehren beschäftigt, wie der stellvertretende Kreisbrandinspektor Matthias Maurer-Hardt mitteilte. Insgesamt hätten die Einsatzbearbeiter in der Zentralen Leitstelle des Landkreises in Dieburg zwischen Mittwoch um 20.45 Uhr und Donnerstag um 8 Uhr 520 Hilfeersuchen von Bürgern bearbeitet. Diese drastische Mehrarbeit gegenüber einem regulären Abend habe man mit einer Aufstockung des Personals in der Leitstelle bewältigt.

Im Landkreis seien die Feuerwehren zu 430 „wetterbedingten Einsätzen“ ausgerückt. Das Haupteinsatzgebiet habe im westlichen Landkreis gelegen. Alleine in Weiterstadt mussten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zu 180 Orten ausrücken. Hierbei halfen zahlreiche Kräfte der Nachbarkommunen.