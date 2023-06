Eppertshäuser Masters heißt jetzt „Peter-Helfmann-Gedächtnisturnier“

Die Interessensgemeinschaft Eppertshäuser Golfer und das BMW-Autohaus Euler (Carsten Helfmann, Kurt Philip und Edin Trier) übergaben eine Spende an Julia Rieger, Tatjana Gotta und Nadia Grimm (Naturfüchse), Stephanie Groh (Kinder- und Jugendförderung), sowie Jens Naumann und Julia Mayer-Klitzke (Kinder- und Jugendfeuerwehr). © Zeta

Eppertshausen hat zwar keinen eigenen Golfplatz, doch Freunde des Sports gibt es in der Gemeinde trotzdem in stattlicher Anzahl.

Eppertshausen/Ober-Roden – Knapp 100 aktive Golfer aus Eppertshausen fanden sich im Jahr 2006 zusammen, um eine Interessensgemeinschaft zu gründen, die sich regelmäßig auf verschiedenen Golfplätzen zwischen Odenwald und Spessart trifft. Ihr Ziel: die jährliche Ausrichtung eines Benefiz-Golfturniers, mit dessen Erlös soziale oder gemeinnützige Projekte und Organisationen unterstützt werden.

Ideengeber und Mitgründer der „Interessensgemeinschaft Eppertshäuser Golfer“ (IGEG) war der kürzlich verstorbene Peter Helfmann. Ihm zu Ehren wird das Benefiz-Golfturnier am 26. August in Niedernberg „Peter-Helfmann-Gedächtnisturnier“ heißen. Männer der ersten Stunde sind Peter Helfmanns Söhne Jörg und Carsten Helfmann: Letzterer ist heute Bürgermeister von Eppertshausen. Zusammen mit Walter Hartig legten sie den Grundstein für die Interessensgemeinschaft.

„Die Eppertshäuser Masters gibt es seit 16 Jahren. In dieser Zeit konnten wir schon für mehrere soziale Einrichtungen, aber auch für in Not geratene Familien in der Gemeinde finanzielle Unterstützung leisten“, erzählt der Schirmherr der Masters, Bürgermeister Carsten Helfmann. Den Eppertshäuser Senioren stiftete die IGEG Sitzbänke, der Erlös aus einem anderen Benefiz-Turnier kam einer Familie mit einem behinderten Kind zugute. Auch die Erlöse aus den vergangenen „Eppertshäuser Masters“ gingen nun an soziale Institutionen.

Das BMW-Autohaus Euler, das in der Nachbar-Kommune Ober-Roden eine Filiale betreibt, legte noch einmal einen großzügigen Betrag obendrauf, sozusagen „als Kirsche auf dem Sahnehäubchen“, wie es Filialleiter Edin Trier formuliert. Das Autohaus ist Sponsor der Benefiz-Golfturniere und stockte nun die jüngsten Erlöse mit einem Betrag von 1 500 Euro auf. Nachdem der Vorstand der Interessensgemeinschaft entschieden hatte, diesmal drei Institutionen zu fördern, schloss sich das Autohaus dieser Entscheidung an und bedachte die Einrichtungen mit jeweils 500 Euro.

Das Besondere: Alle drei haben in Eppertshausen eine große Bedeutung im Bereich Kinder- und Jugendarbeit. Die Kinder- und Jugendpflege der Gemeinde gehört selbstverständlich dazu. Ebenso wie die Kinder- und Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr und die naturnahe Kita „Naturfüchse“. Vertreterinnen und Vertreter aller Organisationen waren ins Autohaus gekommen, um die symbolischen Schecks entgegenzunehmen.

Und wofür sie die Spenden verwenden wollen, gaben sie auch schon bekannt. Einen Teil des Betrags wird die Jugendförderung in das erfolgreiche Boxprojekt, einen weiteren Anteil in den Mittagstisch investieren, sagte Jugendpflegerin Stephanie Groh. Die Naturfüchse bekommen einen Weidentunnel zum Turnen, Spielen und Verstecken. Die Kinder- und Jugendfeuerwehrabteilung hat von neuen T-Shirts über jugendgerechte Ausrüstung bis zu einem größeren Ausflug einige Wünsche auf der Liste. Eines davon wird es werden, da sind sich Jens Naumann und Julia Mayer-Klitzke sicher.

Trier, der als leidenschaftlicher Golfer die Eppertshäuser IG seit drei Jahren als Sponsor unterstützt, ist froh über die Aufteilung des Betrages. „Alle leisten eine tolle Kinder- und Jugendarbeit. Deshalb ist es nur fair, wenn alle einen finanziellen Beitrag erhalten“, sagte er. zeta