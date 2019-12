Helene Fischer hat jetzt einen besonderen Ring – das macht Fans Hoffnung

Helene Fischer trägt seit Kurzem einen ganz speziellen Ring. Die Sängerin schwärmt von ihrem Freund Thomas Seitel und sorgt so für Gerüchte.

Helene Fischer: Fans fällt ein neuer Ring an ihrer Hand auf

Die Sängerin trägt ihn an einer ganz besonderen Stelle

Sind die Sängerin und ihr Freund Thomas Seitel aus Eppertshausen verlobt?

Eppertshausen – Tänzer Thomas Seitel aus Eppertshausen und Helene Fischer sind seit etwa einem Jahr ein Paar. Seit Kurzem trägt die Sängerin jetzt einen Ring am Finger, der ihren Fans viel Hoffnung machen dürfte.

Thomas Seitel und Helene Fischer scheuen den öffentlichen Auftritt

Seitdem Thomas Seitel aus Eppertshausen und Helene Fischer vor etwa einem Jahr ihre Liebe öffentlich gemacht haben, treten sie kaum noch zusammen auf. Medien spekulierten deshalb wild, dass die Beziehung der beiden vor dem Aus stehen würde. Genau das Gegenteil ist aber der Fall, wie Helene Fischer erzählt.

Die Sängerin schwärmt jetzt gegenüber dem Magazin inTouch über Thomas Seitel: „Er ist fürsorglich, er ist liebevoll und er ist einfach der neue Mann an meiner Seite, der mir das Leben – glaube ich – auch sehr leicht machen wird. Der wundervoll ist, der genau passt – und wo ich mir alles vorstellen kann.“

Helene Fischer und Thomas Seitel haben viele Gemeinsamkeiten

Das Paar hat neben der Musik viele Gemeinsamkeiten, lebte sogar vor seiner Beziehung ganz in der Nähe des anderen. „Ich werde nie den Moment vergessen, als Helene auf der Tour das erste Mal Hessisch geschwätzt hat“, erzählte Thomas Seitel in einem Gespräch mit der Zeitung „Die Zeit“.

Er schaute sie damals liebevoll an, fragte: „Woher kannst du Hessisch babbeln? – Antwort: ‚Isch komm da her.‘ Da ist mir das Herz aufgegangen.“ Thomas Seitel selbst ist in Eppertshausen (Kreis Darmstadt Dieburg) aufgewachsen, Helene Fischer studierte in Frankfurt an der Stage & Musical School Frankfurt und trat erstmals öffentlich in Darmstadt mit der Rocky Horror Show auf.

Thomas Seitel: Freundin Helene Fischer trägt einen neuen Ring

Deshalb ist es wenig überraschend, dass Fans jetzt ein freudige Entdeckung machen: Helene Fischer trägt an ihrer linken Hand erst seit Kurzem einen besonderen Ring. Er symbolisiert zweimal den Buschstaben „T“, wie Thomas Seitel. Aufgefallen ist das den Fans das erste Mal beim Schlagerboom. Dorthin begleitet Thomas Seitel Helene Fischer. Das zeigt ein Video, das jüngst aufgetaucht ist.

Kennern dürfte aufgefallen sein, dass Helene Fischer den Ring an der Stelle trägt, der traditionell dem Verlobungsring vorbehalten ist. Außerdem sagt man, dass der linke Ringfinger eine Verbindung zum Herzen hat.

Sind Thomas Seitel aus Eppertshausen und Helene Fischer verlobt?

Ist Helene Fischer also mit Thomas Seitel aus Eppertshausen verlobt? Eine offizielle Bestätigung der beiden gibt es aktuell nicht, dennoch spricht vieles dafür, dass das Paar den gemeinsamen Weg weiterhin zusammen beschreitet und irgendwann den nächsten Schritt gehen.

Im Interview hat der Vater von Thomas Seitel pikante Details zu den Planungen mit Helene Fischer verraten.

Video: Helene Fischer live beim Schlagerboom - entdecken Sie den neuen Ring

Sängerin Helene Fischer ist nämlich ein gläubiger und romantischer Mensch. Zu ihr würde es passen, wenn sie sich zunächst mit Thomas Seitel verloben, ihn anschließend heiraten und dann eine Familie gründen würde. Denn aus ihrem Babywunsch macht die Sängerin keinen Hehl. „Auf jeden Fall“, antwortete sie auf die Frage. „Das ist mein großer Traum!“

von Christian Weihrauch