Hommage an den Landkreis

Von: Ralf Enders

Teilen

Die Veste Otzberg – nur ein Ziel zahlreicher Entdeckungstouren im Landkreis Darmstadt-Dieburg. © Archiv/Meier

Mit „Darmstadt-Dieburg entdecken“ ist jetzt erstmals ein Ausflugsführer im Buchhandel verfügbar, der alle 23 Städte und Gemeinden im Landkreis Darmstadt-Dieburg unter dem Aspekt Freizeit, Urlaub, Naherholung beleuchtet.

Die Autorin Sabine Börchers hat sich auf Entdeckungsreise durch die 23 Orte des Landkreises begeben und die interessantesten Ausflugsziele, Wanderungen, Attraktionen für Kinder, Einkaufsorte, Cafés und Restaurants zusammengestellt. Die Idee zum Buch entstand anlässlich des 60. Hessentags in Pfungstadt, der gestern eröffnet wurde. Gleich mehrere Monate war Sabine Börchers unterwegs, um den Landkreis mit seinen 23 Städten und Gemeinden zu erkunden. Die Vielfalt, die in den deutschen Großstädten häufig besungen werde, könne Darmstadt-Dieburg jedoch ebenso bieten. Hübsche Fachwerkstädte wie Babenhausen oder Groß-Umstadt laden zum Bummeln ein, einsame Täler zum Wandern und Radfahren, das Weltkulturerbe Grube Messel, die Burg Frankenstein in Mühltal oder viele kleine Schlösser zu Entdeckungstouren. Und auch an Angeboten und Ideen für gemeinsame Aktivitäten mangelt es nicht. Ob modernes Shoppingcenter oder Gemüse und Obst direkt vom Hof, ob Internationales Filmfest, Passionsspiele, Mittelaltermarkt, Halloween-Festival oder romantischer Weihnachtsmarkt, ob polnisches, portugiesisches, afrikanisches, indisches Restaurant oder gutbürgerliche Küche, ob Naturschwimmbad, Golfplatz, Kartbahn oder Großsauna – in Darmstadt-Dieburg ist all das zu finden.

„Die herrlichen Landschaften und lebendige Orte in unserem Landkreis laden herzlich zum Verweilen ein. Man kann bei uns tolle Ausflüge unternehmen und eine abwechslungsreiche Zeit verbringen. „Darmstadt-Dieburg entdecken“ ist eine gelungene Hommage an den Landkreis Darmstadt-Dieburg und zeigt zahlreiche Facetten unserer Gegend,“ freute sich Landrat Klaus Peter Schellhaas (SPD) bei der Vorstellung des Buches in der Bücherinsel in Dieburg.

Eins war Sabine Börchers beim Schreiben ihres Ausflugsführers besonders wichtig: die Einzigartigkeit der 23 Städte und Gemeinden Darmstadt-Dieburgs herauszuarbeiten und gleichzeitig Lust zu machen, Orte, die noch nicht so stark auf der touristischen Landkarte verzeichnet sind, zu entdecken. Zur besseren Orientierung wurden die einzelnen Kapitel in unterschiedliche Kategorien aufgeteilt, für Leserinnen und Leser, die gerne wandern, mit dem Fahrrad fahren, für jene, die mit Kindern unterwegs sind, oder andere, die lieber bummeln, in Hofläden einkaufen oder gut essen gehen wollen.

Die Autorin Sabine Börchers lebt und arbeitet in Frankfurt am Main. Die Autorin und freiberufliche Journalistin schreibt seit vielen Jahren über die Stadt und ihre Menschen. Die Literaturwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin erkundete jedoch nicht nur die Region Darmstadt-Dieburg, sondern schaute auch in ihren Büchern „101 Ausflüge ohne Auto in Rhein-Main“ und „Routen der Freiheit“ bereits über die Stadtgrenze Frankfurts hinaus.

Infos: „Darmstadt-Dieburg entdecken“ ist im Societäts-Verlag erschienen. Die erste Auflage von 3 000 Exemplaren hat 208 Seiten und ist für 16 Euro ab sofort im Buchhandel erhältlich (ISBN: 978-3-95542-447-3). Weitere Ausflugs- und Veranstaltungstipps gibt’s unter darmstadt-dieburg- entdecken.de. (Ralf Enders)

Der Ausflugsführer für den Kreis Darmstadt-Dieburg zeigt die ganze Vielfalt der Region. © Landkreis/P