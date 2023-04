C-Jugend des FV Eppertshausen gelingt Pokalsensation

Die C-Jugend des FV Eppertshausen hat die Pokal-Sensation geschafft. © Privat

Der Pokal hat seinen eigenen Gesetze – eine Binse.

Dass sie manchmal wahr ist, haben die C-Jugend-Fußballer des FV Eppertshausen in dieser Woche gezeigt: Unter Flutlicht besiegten die U15-Kicker im Kreispokal-Halbfinale nach leidenschaftlichem Kampf und mit spielerischem Glanz die TS Ober-Roden mit 4:3. Zwar sind die Jungs vom FVE Tabellenführer der Kreisliga, aber die TS – Top-Mannschaft in der Region – spielt drei Klassen höher in der Hessenliga. Nun geht’s für die Eppertshäuser im Kreispokalfinale am 18. Mai gegen den JFV Groß-Umstadt. Für den FVE spielten: Elias, Johannes, Norman, Douglas, Torben, Philipp, Marvin, „Tiago“, Kevin, Marc, Tim, Johannes, Yinabi und Joris..