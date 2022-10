Kita Sonnenschein in Eppertshausen feiert 50-Jähriges

Mit einem Umzug vom Haus Sebastian zur Abteistraße erinnerten einige aktuelle und ehemalige Kinder der Kita Sonnenschein in Eppertshausen an den Start vor 50 Jahren. © Dörr

Berichtet man über Jubiläen, muss man präzise sein. Im vorliegenden Fall hat man schnell geschrieben, dass die Eppertshäuser Kita Sonnenschein ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert hat.

Eppertshausen - Das stimmt nur fast: Seit nunmehr 50 Jahren befindet sich die von der Gemeinde betriebene Kindertagesstätte am jetzigen Standort in der Abteistraße. Tatsächlich ist sie aber noch einen Tick älter, schließlich wurden vor dem Einzug Kinder für kurze Zeit auch im Haus Sebastian betreut. Von eben jenem Objekt hinter der Kirche führte am Freitag ein kleiner Umzug aktueller und ehemaliger Sonnenschein-Knirpse zum heutigen Domizil.

Dort hat Gudrun Reising fast die gesamte Geschichte der Einrichtung, die früher schlicht Gemeinde-Kita hieß, hautnah miterlebt und -gestaltet. Vor 45 Jahren stieg sie dort als Kinderpflegerin ein, bildete sich anschließend zur Erzieherin fort, ist seit nunmehr 13, 14 Jahren die Leiterin. Damit hat sie eine der zentralen Positionen in Eppertshausens sozialer Infrastruktur inne – schließlich ist die Kita eine von zwei örtlichen Tagesstätten neben der Kita St. Sebastian – das kleine Angebot der Kindertagespflege-Personen im „Haus Valentin“, das formal keine Kita ist, außen vorgelassen.

Reising also hat die Entwicklung der Einrichtung begleitet und ist die richtige Person, um zum runden Jahrestag wichtige Meilensteine aus fünf Jahrzehnten Revue passieren zu lassen. „Von den Räumlichkeiten her hat sich viel geändert“, blickt sie zurück. „In den 90ern wurden die lichtdurchfluteten Wintergärten angebaut. In den 2000ern errichtete man dann das Nebengebäude, das zunächst für eine Kindergartengruppe genutzt wurde.“ In dieser Zeit erreichte die Kita mit 125 Kindern ihren Höchststand. Seit etwa einem Jahrzehnt dient das Nebengebäude als Krippe. Zehn U3-Kids besuchen die Kita Sonnenschein aktuell. Hinzu kommen vier klassische Ü3-Gruppen mit 90 Kindern, darunter drei Integrationskinder. Seit einem Jahr ist die naturnahe Kita-Gruppe am und im „Haus Westermann“ in Betrieb; dort gibt es momentan noch vier freie Plätze.

„Die Kita hat eine Betriebserlaubnis für 110 Kinder“, erläutert Reising. Betreut werden sie von 19 Erzieherinnen und einem jungen Mann, der zunächst als Anerkennungspraktikant mitgewirkt hatte und dann übernommen wurde. „Damit ist die Kapazität ausgereizt“, sagt die Leiterin. Baulich lasse sich in der Abteistraße nichts mehr erweitern, „das Aufstocken des Gebäudes geht wegen der Statik nicht“. Vom Garten wolle und werde man ebenfalls nichts abknapsen. Das Außengelände konnte man in den 90ern dank eines Grundstückstauschs mit einem Nachbarn vergrößern.

An diesem Deal war die Gemeinde Eppertshausen einst ebenso beteiligt wie an den anderen Investitionen in die Kita Sonnenschein. Reising lobt die Zusammenarbeit mit dem Rathaus: „Da kann ich nur Positives berichten“, sagt die Leiterin: „Manchmal müssen wir ein bisschen warten, doch generell werden unsere Wünsche erfüllt.“ In jüngerer Vergangenheit erhielt das Gebäude beispielsweise neue Fußböden und Garderoben, wurden die Büros umgebaut.

Über die kommunalen Mittel hinaus beschafft der Förderverein der Kita Geld für Anschaffungen. Der Förderverein war am Freitag aber auch in die Feier in der Kindertagesstätte involviert, organisierte sie gemeinsam mit Eltern und einem Festausschuss der Einrichtung. Der Regen, der die Teilnehmer des vorherigen Umzugs begossen hatte, war während der Feierstunde schon wieder vergessen. (Jens Dörr)