Klimaschutz boomt in Eppertshausen

Von: Ralf Enders

Etwa 100 Bürger haben sich am Montag über erneuerbare Energien und die Feinheiten der Photovoltaik informiert. Auch andere Veranstaltungen zur Nachhaltigkeit in Eppertshausen sind bestens besucht. © P/Gemeinde

Mehrere Info-Veranstaltungen zum Klimaschutz in Eppertshausen finden großes Interesse. Bürgermeister Carsten Helfmann steht dazu im Interview Rede und Antwort.

Eppertshausen – Etwa 6 300 Menschen leben in Eppertshausen. Die zu erreichen ist freilich einfacher, als in einer Großstadt 6 300 Menschen für etwas zu interessieren. Aber in der kleinen Gemeinde gelingt dies derzeit dennoch besonders gut. Seit Jahresanfang drückt die Gemeinde spürbar aufs Tempo in Sachen Klimaschutz, und die Bürger nehmen die angebotenen Veranstaltungen gerne an. Bürgermeister Carsten Helfmann (CDU) zur lokalen Klimapolitik: „Wenn viele einen kleinen Beitrag leisten, kann ein großer Nutzen dadurch entstehen.“

Drei Veranstaltungen gab es in jüngster Zeit zu nachhaltigen Projekten in Eppertshausen. Bis zu 150 Menschen kamen jeweils in die Bürgerhalle, um sich über Themen zu informieren, die nicht eben vergnügungssteuerpflichtig sind.

Den Auftakt machte im März die Info-Veranstaltung zu den sogenannten Balkonkraftwerken, kleine Photovoltaikanlagen eben für den Balkon oder fürs Garagendach. 175 Module seien bislang bei der privat organisierten – eine Voraussetzung für die Organisation – Solarinitiative Eppertshausen für Sammelbestellungen eingegangen. Am vergangenen Samstag wurden die ersten Kraftwerkchen ausgegeben. Das ehrenamtlich agierende Team um Steffen Rother hat bereits fast 100 Beratungen telefonisch oder bei den Interessenten zu Hause gegeben. Die Gemeinde unterstützt den Kauf der Module mit jeweils 50 Euro. Bislang sind Helfmann zufolge 3 050,00 Euro ausgezahlt worden, 25 000 Euro stehen im Haushalt für diesen Zweck bereit.

Im April fand dann in Zusammenarbeit mit der „LandesEnergieAgentur Hessen“ ein Infoabend zur sogenannten Aufsuchenden Energieberatung statt. Heißt: Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern bis Baujahr 1999 erhalten bei sich zu Hause eine kostenlose Beratung durch einen zertifizierten Energieberater (Antrag an energieberatung@epperts hausen.de). Bisher wurden 130 Anträge gestellt. Auch hier übernimmt die Kommune die Kosten, 30 000 Euro sind im Haushalt vorgesehen. Das Land Hessen unterstützt mit weiteren 10 000 Euro.

Am Montag dieser Woche schließlich hatte die Verwaltung Fachleute in die Bürgerhalle geladen, um über Photovoltaik zu informieren. Erneut waren etwa 100 Bürger gekommen. Prof. Dr. Ing. Ingo Jeromin von der Hochschule Darmstadt referierte über die Notwendigkeit erneuerbarer Energien. Ophelia Stengel von der e-netz-Südhessen AG stellte die Energieeinspeisung und den Netzbetrieb dar. Hassan Halouda von der Entega Plus GmbH und Lukas Lübker von Sonnensysteme Deutschland präsentierten verschiedene Photovoltaik-Lösungen, ihre Wirtschaftlichkeit und Speichermöglichkeiten.

Die Präsentationen der drei Veranstaltungen sind in Kürze im Netz abrufbar: eppertshausen.de

Interview: Bürgermeister Carsten Helfmann zum Klimaschutz Herr Helfmann, Förderung von Balkonkraftwerken, aufsuchende Energieberatung, Info-Abende zu erneuerbaren Energien – die Gemeinde gibt, wenn Sie das Wortspiel erlauben, seit Jahresanfang richtig Gas im Kampf gegen den Klimawandel. Wie kommt’s?

Ja das ist richtig so. Die drohende Strom- und Gasmangellage im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass alle Ebenen ihre Kompetenzen bündeln müssen und sich nachhaltiger ausrichten müssen. Mich hat es sehr gefreut, dass die angebotenen Informationsveranstaltungen von unseren Einwohnerinnen und Einwohnern sehr gut angenommen wurden. 80 bis 150 Personen waren bei den drei Abendveranstaltungen jeweils anwesend.

In der Hessischen Gemeindeordnung wurden entsprechende Änderungen durchgeführt, dass Gemeinden sich im Bereich der Energieerzeugung wirtschaftlich betätigen darf.

Die Kosten sind überschaubar, der Nutzen auch?

Für die Balkonanlagen sind Zuschüsse in Höhe von 25 000 Euro und für die Energieberatung der Wohnhäuser sind Aufwendungen in Höhe von 30 000 Euro geplant. Aus meiner Sicht ist das gut angelegtes Geld.

Mit 25 000 Euro (500 Module à 300 Watt) können 150 kWp (Kilowatt-Peak, das Maß für die Leistung von Photovoltaik, die Red.) installiert werden. Wenn die Gemeinde eine eigene Photovoltaikanlage mit 150 kWp auf mehrere Dächer installieren würde, müssten 100 000 bis 150 000 Euro investiert werden.

Bei den Balkonkraftanlagen möchte die Gemeinde Eppertshausen Eigentümern und Mietern mit dem Zuschuss ermöglichen, sich an der Erzeugung von erneuerbaren Energien zu beteiligen.

Bei der Energieberatung möchten wir die Hebelwirkung nutzen. Mit 30 000 Euro hätte die Gemeinde zwei Objekte von derzeit Gasheizung auf Wärmepumpe umstellen können. Die Reduzierung des CO2-Ausstoßes ist relativ gering. Geplant sind 250 Energieberatungen, aktuell sind es 130. Wenn nur 10 oder 20 Prozent der beratenen Objekte saniert – Heizung, Dämmung, Fenster – werden, kann wesentlich mehr Energie eingespart und die Eppertshäuserinnen und Eppertshäuser sensibilisiert werden.

Was dürfen die Bürger aus dem Rathaus noch erwarten an Maßnahmen zum Klimaschutz?

Im Jahr 2023 sind Haushaltsmittel in Höhe von 300 000 Euro für die Installation von Photovoltaikanlagen vorgesehen. Im Jahr 2024 sollen weitere Gebäude folgen.

In der nächsten Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses wird ein Investor eine große Freiflächenanlage vorstellen. Mit einer Leistung von über 8 000 kWp wäre dies ein wichtiger Schritt. Leider können wir keine Wasserkraftwerk an Gersprenz bauen oder Windräder in Eppertshausen errichten.

Das Gespräch führte Ralf Enders