Mehr Tempo 30 bald auch in Eppertshausen?

Von: Ralf Enders

Eppertshausen tritt einer Initiative für mehr Tempo-30-Zonen bei. Symbolfoto: dpa © dpa

Die Gemeinde Eppertshausen tritt der Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden durch angepasste Geschwindigkeiten“ bei.

Eppertshausen - Dies beschlossen die Gemeindevertreter auf ihrer jüngsten Sitzung am Montagabend in der Bürgerhalle einstimmig. Den entsprechenden Antrag hatte die CDU-Fraktion gestellt. Das deutschlandweite Bündnis setzt sich seit 2021 für mehr kommunale Handlungsfreiheit bei der Anordnung innerörtlicher Höchstgeschwindigkeiten ein.

Inzwischen umfasst es mehr als 700 Städte und Gemeinden. Konkret geht es andernorts wie in Eppertshausen darum, flächendeckend oder teilweise Tempo 30 einzuführen.

In der Begründung des CDU-Antrags heißt es: „Die Anwohner von stark befahrenen Straßen sind in überhöhtem Maße den Abgasen des Straßenverkehrs ausgesetzt. Sowohl Lärm als auch Stickoxide führen zu einer erheblichen gesundheitlichen Belastung.“ Modellversuche hätten gezeigt und belegt, dass die Reduktion der Geschwindigkeit von 50 auf 30 km/h, die belastenden Immissionen erheblich reduziere. „Leider bestimmt ein Bundesgesetz, welche Geschwindigkeit auf klassifizierten Straßen gefahren werden darf. Damit sich dieses ändert und in die Verantwortung der Städte und Gemeinden gelangt, wird die Gemeindeverwaltung beauftragt, der oben angeführten Initiative beizutreten“, so die Union. (re)