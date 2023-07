Mehrzweckhalle Eppertshausen: Schulen brauchen Geduld

Von: Jens Dörr

In diesem Raum essen die Eppertshäuser Gruber- und Lobe-Schüler im Vier-Schicht-Betrieb. Für den Lunch bleiben nur 20 Minuten Zeit. © Dörr

Die neue Mehrzweckhalle in Eppertshausen soll kommen, aber frühestens in fünf Jahren. Bis dahin müssen die Stephan-Gruber- und die Mira-Lobe-Schule sich gedulden.

Eppertshausen – Mitte Juni feierte die Eppertshäuser Stephan-Gruber-Schule (SGS) ihr Schulfest. Am Rande äußerte Marion Lehr, Leiterin der Grundschule, einen „Traum“: den Abriss und modernen Ersatz der Mehrzweckhalle, die die SGS ebenso wie die benachbarte Mira-Lobe-Schule (MLS) und Eppertshäuser Vereine für den Sport nutzt. Die Mehrzweckhalle gehört zu den ältesten und marodesten Hallen im Landkreis Darmstadt-Dieburg, soll politisch gewollt schon lange einem neuen Komplex aus Sportfeld, Mensa und Betreuungsräumen weichen. Wann, darüber herrschen indes unterschiedliche Vorstellungen. Die relevanteste Einschätzung gibt Kreis-Schuldezernent Lutz Köhler (CDU) – und die weicht von mancher Erwartung in Eppertshausen deutlich ab.

Der Neubau, für den die Schulbau-Investitionsplanung des Kreises bislang einen Betrag im mittleren einstelligen Millionenbereich vorsieht, der sich im fortgeschrittenem Stadium aber noch deutlich erhöhen dürfte, hat insbesondere für die Stephan-Gruber-Schule große Bedeutung, wie Lehr erläutert. Weniger aufgrund der Sportmöglichkeiten, vielmehr wegen der Situation bei Nachmittagsbetreuung und Mittagessen: Im nächsten Schuljahr wächst die SGS auf 234 Schüler, wird dann in allen vier Jahrgängen wieder je drei Klassen haben. Zuletzt war die Jahrgangsstufe vier nur zweizügig, im Spätsommer aber werden wieder drei erste Klassen eingeschult. Zu diesen 16 regulären Grundschulklassen gesellen sich zwei Intensivklassen à acht bis zehn Schüler hinzu.

Mittagessen in vier Schichten

Viele dieser Kinder nehmen ihr Mittagessen in der Schule ein. Wie auch die 120 Kinder, die derzeit noch durch den Förderverein und ab übernächstem Schuljahr vom „Pakt für den Ganztag“ des Kreises betreut werden. Es herrscht – bei wachsender Schülerzahl und steigender Nachfrage – also Raumbedarf sowohl fürs Essen als auch die Betreuung.

Derzeit liegen die entsprechenden Räume an der SGS nebeneinander, sind ihre Nutzungen aber strikt getrennt. „In unserem Raum, der derzeit als Mensa dient, haben wir gemeinsam mit der Mira-Lobe-Schule aktuell vier Schichten eingerichtet, während denen den Kindern nur 20 Minuten zum Essen bleibt“, sagt Lehr. Die Lobe-Schule karre das Essen teils auch quer über den Schulhof, um es in den Klassenräumen zu verzehren. „Wir brauchen die neue Mehrzweckhalle vor allem wegen unseres Platzmangels bei Mensa und Betreuungsräumen“, betont die Schulleiterin deshalb. Die Sportfläche sei auch wichtig, hier könne man aber mit einer Einfeld-Größe leben, „es muss nicht unbedingt eine Zweifelder-Halle sein“. Der Schulsport von Gruber- und Lobe-Schule findet überwiegend in eben jener (aus den 60ern stammenden) Mehrzweckhalle statt, die der Kreis der Gemeinde vor mehr als einem Jahrzehnt abkaufte und die Lehr „eine der schlechtesten Hallen im ganzen Landkreis“ nennt.

„Fangen bei Null an“

Auch Lutz Köhler weiß: „Die Halle muss ersetzt werden.“ Eppertshäuser Hoffnungen, dies könne schon in den nächsten drei Jahren abschließend umgesetzt, erteilt er jedoch eine Absage. Seine Amtsvorgänger hätten ihm keine Planungsleistungen hinterlassen, „wir fangen bei Null an, wollen zeitnah in die Machbarkeitsstudie gehen“. Erst wenn diese unter anderem geklärt habe, wie der bauliche Zustand genau sei und was man am bisherigen Standort überhaupt neu errichten könne, könnten die Ausführungsplanung und schließlich Abriss und Neubau in Angriff genommen werden. „Das bedeutet einen Zeitraum von noch mindestens fünf Jahren, bis eine neue Halle mit Mensa und Betreuungsräumen genutzt werden könnte.“

Klar ist damit schon jetzt, dass die beiden Eppertshäuser Schulen zum Schuljahr 2026/27 noch nicht auf großzügigere Betreuungsmöglichkeiten in einer neuen Halle zählen dürfen. Ab diesem Zeitpunkt wird bundesweit schrittweise der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Kindern in der Grundschule eingeführt. Ab August 2026 gilt der zunächst für alle Erstklässler, eher bis 2029 die Jahrgangsstufen zwei, drei und vier folgen.

Eine der ältesten Sporthallen im Kreis: Die Eppertshäuser Mehrzweckhalle soll abgerissen und an selber Stelle neu gebaut werden, was aber noch mindestens fünf Jahre dauern dürfte. © Dörr, Jens