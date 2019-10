„Dorscht“ bei der Dorschjagd

Der Odenwälder Shanty-Chor in seiner Gesamtheit beim Auftritt in der Bürgerhalle Eppertshausen.

Sein 100-jähriges Bestehen feiert der Odenwaldklub Eppertshausen in diesem Jahr.

Eppertshausen – Anlässlich dieses Jubiläums wurden einige besondere Aktivitäten auf die Beine gestellt: Sonnenwendfeier auf der Wiese am Failisch-Kreisel, fast auf den Tag genau 100 Jahre nach der Gründung eine große Feier an der Gaststätte „Grünen Baum“ mit anschließender Baumpflanzung am Bahnhof waren Höhepunkte, an die man sich sicherlich auch noch beim 125-jährigen Gründungsfest gerne erinnern wird.

Am vergangenen Samstag folgte die nächste erinnerungswürdige Veranstaltung, nämlich der Auftritt des Odenwälder Shanty-Chores in der Bürgerhalle. Wandern macht durstig, und wer kennt sich besser aus mit dem Durst als Menschen, die zwar monatelang von Wasser umgeben sind, dies aber nicht trinken können. Seeleute natürlich, inmitten von Unmengen Wasser, das aufgrund auf Grund seines Salzgehaltes für menschliche Wesen ungenießbar ist. Matrosen trinken nicht nur gerne – so sagt man zumindest –, sie singen auch gerne. In Kennerkreisen werden ihre Lieder gerne als „Shantys“ bezeichnet. Wer die gerne singt, muss nicht unbedingt Seefahrer sein, auch fern ab vom Meer hat dieses Liedgut seine Liebhaber. So zum Beispiel in Fränkisch-Crumbach, das nun wahrlich nicht am Meer, sondern im Odenwaldkreis liegt.

Nun soll es einen Helden der sieben Weltmeere gegeben haben, sein Name war Schann Scheid und er stammte aus Fränkisch-Crumbach. Sein unmittelbarer Nachfahre, Matz Scheid, ist zwar kein Seefahrer, aber ebenfalls in vorgenanntem Ort beheimatet und leitet den dortigen Shanty-Chor. Trinken lehnt er auch nicht ab, aber „was G’scheites“.

Um die zahlreich erschienenen Gäste in der Bürgerhalle Eppertshausen über die Trinkgewohnheiten von alten Seefahrern aufzuklären, hatte der Chor einen Moderator mitgebracht, den „Prof. Dr. Alfons Netwohr vom Institut für spekulative Heimatgeschichte Fränkisch-Crumbach“ (Texter Manfred Maser). Mit sonorer Stimme klärte er alle über maritime Kneipenkultur auf. International werden erwähnenswerte Orte an Land, wo man „was G’scheites“ trinken kann, auch PTD genannt. Diese Abkürzung steht für „Points to Drink“, die über die ganze Welt verteilt sind, so der Professor. Zum nachdrücklichen Beweis seiner Behauptungen stimmten die mitgebrachten, sich während des Vortrags dezent im Hintergrund haltenden sieben Sängerinnen und acht Sänger bekannte Shantys an. Viele davon mit irischem Hintergrund, Irland ist ja bekanntlich eine Insel.

Die von dort ausgehenden Lieder sind rhythmisch und ziehen alle Zuhörer in ihren Bann und bewirken deren sofortiges Mitschwingen. So geschehen auch in der Bürgerhalle. Nicht nur der Gesang der Gruppe war faszinierend, auch die instrumentale Untermalung der Stücke. Fast jedes Ensemble-Mitglied spielt ein bis mehrere Instrumente und setzte sie an passender Stelle ein. Solistische Gesangsvorträge waren ebenso Bestandteil des humorvollen Programms wie fröhliche Wortspiele, fast immer im feinsten „Ourewällerisch“ vorgetragen. Ach ja, der Begriff „Dorscht“ ist von dem Wort Dorsch, Bezeichnung für eine Fischart, abgeleitet und soll aus der Zeit stammen, in der die Seefahrer aus Fränkisch-Crumbach auf der Jagd nach Fisch, dem Dorsch, waren und dabei „Dorscht“ bekommen haben.

VON PETER PANKNIN