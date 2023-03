Kleine Gemeinde, großes Schauspiel

Verein der Passionsspiele Eppertshausen sucht schon Mitstreiter fürs nächste Jahr

+ © Just Das Leiden und Sterben Jesu Christi steht auch bei den Passionsspielen in Eppertshausen im Vordergrund. Im nächsten Jahr gibt es wieder eine Aufführung. Archi © Just

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ralf Enders schließen

Weitere schließen

Ist im Christentum von der Passion Jesu die Rede, geht es um den Leidensweg Jesu Christi: sein Leiden und sein Sterben samt der Kreuzigung durch die Römer in Jerusalem. Alle vier Evangelien gehen ausführlich auf die Passion ein, besonders das Markus-Evangelium. Seit wann es Passionsspiele gibt, ist nicht genau belegt, in etwa seit dem 13. Jahrhundert.

Eppertshausen – In Eppertshausen wurden 1933 erstmals Passionsspiele aufgeführt, nach dem Krieg hat man dies zunächst jedoch nicht fortgeführt. Am Karfreitag 2006 aber fanden in Eppertshausen die ersten Passionsspiele neuerer Zeit statt. 2009 gründete sich dann der Verein Passionsspiele Eppertshausen. Alle drei Jahre ist die kleine Gemeinde seither der Schauplatz des großen Schauspiels, letztmals 2018. Nach der coronabedingten Pause 2021 führt der Verein das Leiden Christi 2024 wieder in Eppertshausen auf, und zwar am Karfreitag, 29. März.

Interessierte haben ab sofort die Möglichkeit, sich für eine Teilnahme an diesem Projekt anzumelden. Die Aufgaben reichen von Schauspiel, Bühnenbau, Kostüme und Technik bis zu Veranstaltungsorganisation, Medien, Musik und mehr, teilt der Verein mit: „Viele helfende Hände werden benötigt, um die Passionsspiele im nächsten Jahr endlich wieder auf den Straßen Eppertshausens aufzuführen.“

Für das laufende Jahr 2023 bietet der Verein neben der Probenarbeit auch öffentliche Theaterworkshops (siehe Kasten), Ausflüge und weitere Aktionen an.

Infos und Internet

Eine Auftaktveranstaltung für alle interessierten Mitstreiter findet am Freitag, 31. März, um 19 Uhr im kleinen Saal der Eppertshäuser Bürgerhalle, Waldstraße 19, statt. Dabei will der Verein auch das neue Konzept der Passionsspiele vorstellen. Weitere Informationen gibt es unter der E-Mail-Adresse info@passionsspiele-

eppertshausen.de, bei den Vorstandsmitgliedern oder im Netz.

» passionsspiele- eppertshausen.de