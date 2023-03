Mercedes geht in Flammen auf - Hinweise auf Brandstiftung

Von: Ralf Enders

Auf dem Parkplatz an der B 45 bei Eppertshausen ist am Sonntagvormittag ein Wagen ausgebrannt.

Eppertshausen – Ein geparkter Mercedes an der B45 bei Eppertshausen im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist am Sonntag ausgebrannt. Der Wagen befand sich ohne Insassen auf dem Parkplatz, verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei in Offenbach auf Anfrage mitteilte, gebe es Hinweise auf Brandstiftung, entsprechende Ermittlungen liefen. Die Feuerwehren aus Eppertshausen und Rödermark waren von 9 bis etwa 11 Uhr im Einsatz. Verkehrsteilnehmer hatte das Feuer bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert.

Lichterloh brannte der Mercedes auf dem Parkplatz der B 45. © Feuerwehr Eppertshausen

Eppertshausen: Stürmisches Wetter erforderte zahlreiche Einsätze der Feuerwehr

Für die Eppertshäuser Feuerwehr war es ohnehin ein arbeitsreiches Wochenende: Wegen des stürmischen Wetters musste sie am Freitag gegen 18 Uhr abgebrochene Äste von einem Hausdach im Sandweg holen, und am Samstag wurden die ehrenamtlichen Helfer kurz vor 16 Uhr in die Nieder-Röder Straße gerufen. Auf den Zufahrtsweg zur Natur-Kita war ein Baum gestürzt. Zusammen mit dem örtlichen Jagdpächter wurde der Baum mit Kettensägen und einem Frontlader entfernt. (Ralf Enders)